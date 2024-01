EEUU destruye otro misil de los hutíes en Yemen tras el ataque a un petrolero británico

Fuerzas estadounidenses destruyeron hoy un misil antibuque de los rebeldes hutíes en Yemen que estaba listo para ser disparado, luego de que el movimiento apoyado por Irán atacara a un petrolero británico en el golfo de Adén en "solidaridad" con los palestinos en la Franja de Gaza.

El Comando Central estadounidense en la zona (Centcom) indicó que llevó a cabo un ataque contra "un misil antibuque dirigido al mar Rojo y que estaba listo para lanzamiento".

"Las fuerzas bombardearon y destruyeron el misil en defensa propia", agregó la fuerza militar en la red social X (antes Twitter).

Horas antes, los hutíes, que controlan Sanaá, la capital de Yemen, afirmaron haber disparado "misiles" contra un "petrolero británico, el 'Marlin Luanda'". El navío "se incendió", añadieron.

El "Marlin Luanda" operaba a cuenta del gigante comercial Trafigura Group, que afirmóhoy en un comunicado que no se reportaron víctimas. El incendio del buque, agregó la empresa, aún no se ha extinguido, informó la agencia de noticias AFP.

Por su parte, el portavoz militar de los rebeldes, Yahya Saree, afirmó en un comunicado que el ataque se realizó en solidaridad con el pueblo palestino y "en respuesta a la agresión británica y estadounidense contra nuestro país".

El Centcom confirmó el ataque, al señalar que "el barco emitió una llamada de socorro e informó de daños. El 'USS Carney' y otros buques de la coalición (internacional en el mar Rojo) respondieron y brindaron asistencia. No se reportaron heridos".

La televisión hutí Al Masirah también afirmó que Estados Unidos y Reino Unido lanzaron dos ataques aéreos contra el puerto de Ras Isa, en la provincia de Hodeida, que alberga la principal terminal de exportación de petróleo del país.

Desde mediados de noviembre, los hutíes han atacado lo que consideran buques vinculados con intereses israelíes en el mar Rojo, en "solidaridad" con los palestinos de la Franja de Gaza.

Su campaña afecta el tráfico marítimo y llevó a Estados Unidos y Reino Unido a formar una coalición internacional para combatirlos. Desde entonces, los hutíes han declarado que los intereses de estas dos potencias también son objetivos legítimos.

Además de la acción militar, Washington está tratando de ejercer presión diplomática y financiera sobre los hutíes, y volvió a calificarlos de entidad "terrorista" tras haber retirado esa etiqueta poco después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. (Télam)