EEUU dijo estar dispuesto a trabajar con Ecuador pero vocero insinúa que no enviarán tropas

Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Ecuador para "lidiar con la violencia", afirmó hoy el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien también descartó "un apoyo militar".

"Monitoreamos la situación" en el país latinoamericano, que vive un tercer día de terror de bandas criminales y narcos que se ha saldado con al menos 10 muertos desde el lunes, declaró Kirby en una conferencia de prensa.

"Estamos dispuestos a tomar medidas concretas para mejorar nuestra cooperación con el gobierno de Ecuador a medida que comienza a lidiar con la violencia", afirmó.

"No hemos tenido una conversación específica sobre lo que eso significaría exactamente, pero yo me alejaría de cualquier consideración sobre tropas militares estadounidenses o algo así", dijo, midiendo las palabras.

Y agregó: "No hay planes para eso".

A su vez, sugirió que la colaboración podría consistir en términos de "investigación".

Por su parte, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, tampoco dio detalles al respecto.

"Nos comprometemos a apoyar la seguridad y la prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con nuestros socios para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia", señaló en la red social X (ex Twitter).

Sullivan reiteró que Estados Unidos condena "duramente los recientes ataques criminales de grupos armados en Ecuador contra instituciones privadas, públicas y gubernamentales".

Ecuador vive horas críticas por tercer día consecutivo con más de un centenar de policías y personal penitenciario retenidos por presos, agresiones a periodistas y numerosos ataques armados.

Ante la nueva ola de violencia, el presidente Daniel Noboa, de 36 años, declaró ayer a Ecuador en "conflicto armado interno", tras haber ordenado el lunes el estado de excepción.

La violencia se desató después de que Adolfo Macías, alias "Fito", jefe de la principal banda criminal del país conocida como Los Choneros, se fugara de la cárcel. (Télam)