EEUU dijo que las discusiones sobre nueva tregua entre Israel y Hamas son "muy serias"

Estados Unidos afirmó hoy que las negociaciones para la liberación de rehenes y una nueva tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en el conflicto en la Franja de Gaza son "muy serias".

"Son discusiones y negociaciones muy serias, y esperamos que lleven a algún lugar", declaró el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a bordo del avión presidencial Air Force One, mientras viajaba con el presidente Joe Biden a Wisconsin.

"Es algo en lo que hemos estado trabajando desde que terminó la tregua anterior", añadió, según la agencia de noticias AFP.

"No esperamos un acuerdo en esta etapa, pero mantenemos la presión" sobre las partes, precisó por su parte Biden, dando a entender que un cese del fuego no era inminente.

En medio de un frenesí de esfuerzos diplomáticos para reeditar una tregua y un intercambio de rehenes por prisioneros en el tercer mes de hostilidades, el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, llegó hoy a Egipto para hablar del conflicto con Israel en la Franja de Gaza.

Ambos bandos parecen dar señales más firmes a favor de una nueva pausa humanitaria que permitiría especialmente la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y mejorar la catastrófica situación humanitaria en el territorio palestino gobernado por Hamas.

Una tregua negociada por Egipto, Qatar y Estados Unidos permitió a fines de noviembre que en una semana fueran liberados 105 rehenes de Hamas y 240 palestinos presos en cárceles israelíes, así como la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó en Washington una cautelosa esperanza de que su gobierno pueda apoyar una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza, con un punto conflictivo sobre el acceso a la ayuda humanitaria en esa zona.

Estados Unidos, aliado tradicional de Israel, vetó dos resoluciones en el Consejo de Seguridad que buscaban exhortar a Israel a que pusiera fin a su vasta campaña militar lanzada en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre.

Blinken declaró que Estados Unidos se estaba comprometiendo "de muy buena fe" con otros países, tras la furia del mundo árabe por los vetos del gobierno de Biden.

"Hemos estado trabajando intensamente; estuve hablando por teléfono sobre esto durante los últimos días", dijo.

La ofensiva israelí comenzó el 7 de octubre, luego de que milicianos de Hamas infiltrados en el sur de Israel desde Gaza mataran a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraran a otras 240, incluyendo una veintena de argentinos.

Unos 19.700 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, murieron desde entonces en bombardeos israelíes en Gaza y en combates entre soldados israelíes y milicianos de Hamas, y 52.586 resultaron heridos, según autoridades locales. (Télam)