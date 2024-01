EEUU dijo que respalda un cese del fuego pero no la reducción del territorio de Gaza

El gobierno de Estados Unidos afirmó hoy que está dispuesto a apoyar un cese del fuego por 30, 60 o 90 días en la Franja de Gaza, pero no la eventual reducción de ese territorio, escenario de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas desde el 7 de octubre pasado.

Asimismo, aseguró que mantiene diálogos “serios y sensatos” con el fin de lograr la liberación de más rehenes israelíes.

“Sí, absolutamente”, respondió el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, cuando se le preguntó en conferencia de prensa si Washington respaldaría una tregua.

“Eso nos daría la oportunidad de liberar rehenes y llevar asistencia; definitivamente respaldaríamos una pausa humanitaria más extensa”, que la anterior, que duró una semana en noviembre, agregó el funcionario.

Hamas dijo el sábado pasado que planeaba concertar un nuevo intercambio de rehenes israelíes por palestinos presos en Israel, similar al que se produjo en noviembre.

“No queremos retener a los prisioneros de guerra que están bajo nuestra custodia; queremos llegar a un acuerdo que satisfaga las expectativas de nuestro pueblo y, finalmente, Israel se verá obligado a hacer un trato”, afirmó entonces el jefe de Asuntos Internacionales de Hamas, Mousa Abu Marzouk.

Al respecto, Kirby dijo esta tarde que Washington está participando de negociaciones para facilitar ese eventual acuerdo que permita liberar a más rehenes, aunque no detalló características ni interlocutores de esas conversaciones.

“Los diálogos son muy serios y sensatos, con el objetivo de lograr otro acuerdo para la liberación de rehenes”, señaló el vocero, según la agencia de noticias Sputnik.

Por otra parte, Kirby advirtió que Estados Unidos no está de acuerdo con una reciente propuesta israelí de limitar el control palestino de la Franja de Gaza.

“Nosotros no queremos que el territorio de Gaza se reduzca de ninguna manera; nosotros no lo apoyaremos”, remarcó el portavoz.

A comienzos de este mes, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, presentó una propuesta para un futuro gobierno de la Franja de Gaza una vez que termine la guerra entre Israel y Hamas, que contemplaba un dominio palestino limitado del territorio y un control general de la seguridad a cargo de Tel Aviv. (Télam)