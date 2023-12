EEUU dijo que Rusia rechazó una propuesta para liberar a dos estadounidenses presos

El Gobierno de Estados Unidos afirmó hoy que Rusia rechazó una nueva propuesta para liberar a dos estadounidenses presos en ese país, un periodista detendido en marzo pasado y un exmilitar arrestado en 2018.

Se trata del corresponsal del diario The Wall Street Journal Evan Gershkovich y el ex infante de marina Paul Whelan.

"Hemos hecho una serie de propuestas, incluida una sustancial en las últimas semanas; esa propuesta fue rechazada por Rusia", señaló el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, a periodistas.

Miller dijo que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken, seguirán intentando encontrar una manera de liberar a la pareja, considerada "injustamente detenida" por el Departamento de Estado, según la agencia de noticias AFP.

"En primer lugar, nunca deberían haber sido arrestados; deberían votar para ser liberados de inmediato", afirmó el portavoz.

"No existe una prioridad anterior más alta para el secretario de Estado, no hay una prioridad más alta para el presidente", agregó.

Miller se negó a dar más detalles sobre la propuesta, incluso si rusos podrían ser liberados a cambio.

Pese a la tensiòn entre Washington y Moscú desde la invasión a Ucrania, Estados Unidos organizó dos intercambios de prisioneros, incluido uno que liberó a la estrella de básquetbol Brittney Griner, quien había sido detenida por presunto tráfico de marihuana.

Gershkovich, de 32 años, fue arrestado durante un viaje periodístico a fines de marzo a la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, convirtiéndose en el primer periodista occidental en ser encarcelado por cargos de espionaje en Rusia desde la era soviética.

El periodista, su periódico y el gobierno de Estados Unidos niegan categóricamente que haya estado involucrado en espionaje.

Un tribunal de Moscú prorrogó la semana pasada su detención hasta enero.

Whelan, por su parte, trabajaba en seguridad para una empresa estadounidense de repuestos para vehículos cuando fue detenido en Moscú en 2018 y siempre ha afirmado que las pruebas en su contra fueron falsificadas.

La familia del exinfante dijo la semana pasada que Whelan fue agredido en prisión por un compañero, posiblemente debido a su nacionalidad. (Télam)