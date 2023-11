EEUU instará a China a dialogar con Irán para evitar escalada del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos adelantó que instará a China a que utilice su influencia con Irán para comunicarle que Washington no busca una escalada en Medio Oriente, luego del aumento de ataques contra bases aéreas estadounidenses en la región.

"Sabemos que China tiene canales de comunicación con Irán que nosotros obviamente no tenemos", dijo el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, al ser consultado sobre si el presidente Joe Biden recibió garantías de su par chino, Xi Jinping, de que Beijing ayudaría a evitar ataques iraníes.

"Ciertamente vamos a instar a China a usar esas líneas de comunicación para reiterar a los iraníes que no queremos una profundización o escalada del conflicto en la región", añadió Kirby, informó la agencia de noticias Sputnik.

Biden y Xi se reunieron ayer en una residencia privada cerca de la ciudad estadounidense de San Francisco, donde se desarrolla en estos días la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Biden acusó ayer a grupos afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de atacar al personal y las instalaciones estadounidenses en Irak y Siria.

El número de ataques contra bases aéreas estadounidenses reivindicados por los grupos armados chiitas que operan en Irak aumentaron en las últimas semanas, después de la escalada en la región desencadenada por el ataque del movimiento palestino Hamas a Israel, que lanzó una campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza.

Entre el 17 de octubre y el 6 de noviembre, las milicias atacaron bases estadounidenses en Siria e Irak 38 veces, lo que provocó un total de 46 soldados heridos, según el Pentágono. (Télam)