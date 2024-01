EEUU: la Justicia condena a cinco años de cárcel a quien divulgó documentos fiscales de Trump

Un extrabajador fiscal de Estados Unidos fue condenado a cinco años de prisión por la filtración no autorizada de los registros fiscales personales del expresidente republicano Donald Trump a un medio de comunicación.

La justicia estadounidense condenó además a Charles Littlejohn, quien trabajó para el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) y filtró declaraciones de impuestos de Trump, a tres años más de libertad bajo fianza y 5.000 dólares de multa, informó la agencia AFP.

Littlejohn, de 38 años, se declaró culpable en octubre y la jueza de distrito Ana Reyes le impuso este lunes la pena máxima de cinco años de prisión.

Fue acusado por la fiscalía federal de filtrar las declaraciones fiscales de un "alto funcionario del Gobierno" a un medio de comunicación.

Ni el funcionario fiscal ni el medio fueron identificados oficialmente, pero la prensa estadounidense informó que las declaraciones eran de Trump y quien las recibió fue el diario The New York Times.

El diario reportó en septiembre de 2020 que Trump, un magnate que se ha negado a divulgar sus documentos fiscales, pagó solo 750 dólares en impuestos federales a los ingresos en 2016 y 2017, y nada durante 10 de los 15 años anteriores.

Littlejohn también fue acusado de divulgar información fiscal de miles de las personas más adineradas de Estados Unidos a otro medio de noticias no identificado.

Se especula que el medio sería ProPublica, una organización periodística sin fines de lucro que publicó amplios informes en junio de 2021 que llamó "Los archivos secretos del IRS".

Littlejohn "incumplió su responsabilidad de salvaguardar la información sensible que se le confió, y ahora es un delincuente convicto", dijo la Fiscal General asistente Nicole M. Argentieri.

(Télam)