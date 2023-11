EEUU negó haber dado "aprobación" al asalto del Ejército israelí contra el hospital Al Shifa de Gaza

Estados Unidos negó hoy haber dado su "aprobación" al asalto del Ejército de Israel contra el hospital Al Shifa, el más grande en la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva contra el movimiento islamista Hamas en el enclave palestino.

"No dimos aprobación a sus operaciones militares alrededor del hospital", dijo a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, después de que Hamas asegurara que el presidente estadounidense, Joe Biden, era "totalmente responsable" de la incursión israelí, según consignó la agencia de noticias AFP.

En este sentido, señaló que las operaciones militares israelíes se planean y llevan a cabo "de acuerdo con sus propios procedimientos, en los que Estados Unidos no está envuelto", absteniéndose de proporcionar más comentarios al respecto, según recogió la cadena CNN.

Biden habló el martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero Kirby se negó a decir si el presidente estadounidense había sido advertido de la ofensiva.

Kirby aseguró que, según una "variedad de fuentes de Inteligencia" estadounidenses, Hamas y la Yihad Islámica establecieron un centro de operaciones militares en Al Shifa, donde también almacenaron armamento, algo que niega el grupo palestino.

"No apoyamos los bombardeos contra el hospital desde el aire y no queremos ver tiroteos en el hospital donde gente inocente simplemente busca la atención médica que se merece", dijo, agregando que "los hospitales y los pacientes deben ser protegidos", detalló la agencia de noticias Europa Press.

Las fuerzas israelíes tomaron hoy por asalto durante varias horas el hospital Al Shifa, en la Ciudad de Gaza, donde realizaron una operación "selectiva", con decenas de soldados, en la que aseguraron que buscaban a combatientes de Hamas y a rehenes.

Un periodista que estaba dentro del hospital dijo que soldados que ingresaron al amanecer palparon de armas a mujeres y niños que lloraban y que decenas de pacientes y refugiados fueron llevados a punta de pistola y con las manos en alto a un patio interior, con tanques apostados delante de unidades del complejo.

La operación generó temores por la seguridad de miles de pacientes, personal y otros civiles atrapados en el interior del complejo.

El hospital se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de los civiles palestinos durante la actual escalada, que estalló el 7 de octubre cuando milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde Gaza y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo a unos 240 rehenes, incluyendo a una veintena de argentinos.

Israel lanzó desde entonces bombardeos sobre el enclave palestino controlado por Hamas, donde murieron más de 11.200 personas, incluyendo unos 4.600 niños, y en las últimas semanas incursionó por tierra en la Franja, donde pidió a sus habitantes que se desplacen del norte hacia el sur.

Israel acusa a Hamas de usar a civiles como escudos humanos, en hospitales como Al Shifa y en otros lugares, mientras que los palestinos y organizaciones internacionales acusan a Israel de violar las normas internacionales de la guerra en su intento de erradicar al grupo. (Télam)