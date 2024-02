EEUU "no apoya" los ataques de Israel en Rafah, refugio de más de un millón de civiles palestinos

El gobierno de Estados Unidos afirmó hoy que no apoya las operaciones militares de Israel en la localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde han sido trasladados todos los civiles por pedido de las autoridades israelíes para bombardear otras zonas del enclave palestino.

"Más de un millón de palestinos están refugiados en Rafah y sus alrededores. Ahí es a donde se les ha dicho que tienen que ir, por lo que hay muchos desplazados. El Ejército israelí tiene la obligación especial, cuando lleva a cabo operaciones, de asegurarse de tener en cuenta la protección de civiles inocentes, en particular los que fueron arrojados al sur por las operaciones más al norte", sostuvo el vocero del Departamento de Defensa, John Kirby, en una rueda de prensa.

"Si no se tiene plenamente en cuenta la protección de los civiles, las operaciones militares en este momento serían un desastre para esas personas. Y no es algo que apoyemos", aseveró Kirby, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó hoy que una ofensiva militar contra Rafah supondría "otro giro devastador" en el conflicto, que ha dejado ya cerca de 28.000 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el movimiento islamista palestino Hamas.

"Unicef pide urgentemente a las partes en conflicto que se abstengan de una escalada militar en la provincia de Rafah", expresó la directora ejecutiva del organismo, Catherine Russell, quien recordó que en la zona residen "más de 600.000 niños y sus familias" desplazados desde otras zonas del enclave.

Recalcó que la situación en Rafah "ya está siendo tensa por el extraordinario número de personas que han sido desplazadas de otras partes de Gaza" y advirtió que "miles de personas más podrían morir a causa de la violencia o por la falta de servicios esenciales y una mayor interrupción de la ayuda humanitaria".

En ese sentido ,destacó la importancia de que "los últimos hospitales, refugios, mercados y sistemas de agua que quedan en Gaza sigan funcionando".

"Sin ellos, el hambre y las enfermedades se dispararán y se cobrarán más vidas infantiles", explicó Russell después de recordar que "la mayoría" de los muertos en Gaza son "mujeres y niños",

Israel, cuya campaña militar está centrada actualmente en Khan Junis, anunció que tiene la intención de ampliar su ofensiva contra Hamas en Rafah, en el sur del país, una zona con gran densidad de población.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, indicó la semana pasada -y reafirmó a principios de esta- que los militares israelíes llegarían a "lugares donde aún" no habían "luchado" tanto en el centro como en el sur de enclave, "especialmente al último (bastión) de Hamas que queda en Rafah".

Mientras tanto, en Khan Junis, la Media Luna Roja denunció en la red social X que hoy, después de 19 días de asedio, las tropas israelíes iniciaron un asalto contra el hospital Al Amal.

El martes pasado, la organización humanitaria confirmó que "cientos de familias desplazadas" estaban abandonando el hospital dada la presión efectuada por las fuerzas israelíes, a las que acusaron ese mismo día de detener al director general del centro médico, Haider al Qaddura, y al director administrativo, Maher Atalah, cuyo paradero se desconoce desde ese día.

Khan Yunis es epicentro de la campaña israelí contra el movimiento islamista palestino Hamas en respuesta a los ataques del 7 de octubre en territorio israelí, en el que unas 1.200 personas murieron y alrededor de 240 fueron secuestradas, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

Desde entonces, en Gaza han muerto alrededor de 28.000 palestinos como consecuencia del contraataque israelí sobre prácticamente todo el enclave, escenario de un desplazamiento forzado de casi dos millones de gazatíes a centros médicos o refugios improvisados en el sur de la Franja.

En las últimas 24 horas, al menos 107 personas perdieron la vida en la Franja de Gaza en 13 ataques en los que además, 142 personas resultaron heridas, según datos publicados hoy por el Ministerio de Salud gazatí en sus redes sociales.

La ofensiva contra la Franja de Gaza involucra a decenas de actores internacionales que han estado presionando para pedir un alto el fuego o lograr la liberación de los rehenes.

En ese sentido, Rusia dijo que mantiene diálogo con el ala política de Hamas a través de su embajada en Doha, Qatar.

"Como parte del mantenimiento de contactos regulares con representantes de todas las facciones palestinas, la parte rusa mantiene un diálogo, incluso con los líderes del ala política de Hamas en Doha", reveló el embajador de Rusia en Qatar, Dmitri Dogadkin, en una entrevista con la agencia de noticias Sputnik.

Dogadkin recordó que desde el 7 de octubre el vicepresidente del buró político de Hamas, Moussa Abu Marzouk, visitó dos veces Moscú, donde fue recibido por el representante especial del presidente de Rusia para Medio Oriente y también vicecanciller de Rusia Mijail Bogdanov.

Además, el diplomático subrayó que en los contactos con Hamas, Rusia siempre se centra en la necesidad de la rápida liberación de los tres ciudadanos rusos restantes capturados durante los ataques del 7 de octubre del año pasado y retenidos en Gaza.

En el mar Rojo, mientras tanto, crece la tensión entre Estados Unidos y el movimiento rebelde hutí, que en apoyo a la causa palestina ha estado atacando barcos mercantes estadounidenses y británicos.

Ayer, el Ejército de Estados Unidos informó en X que realizó "siete ataques de defensa propia contra cuatro naves de superficie no tripuladas (USV) y (contra) siete misiles de crucero antibuque hutíes que estaban preparados para lanzarse contra embarcaciones en el mar Rojo".

