EEUU puso en marcha el operativo para proteger a buques comerciales de ataques de rebeldes hutíes

La operación Guardián de la Prosperidad, encabezada por Estados Unidos y sus aliados, ya está en marcha y se han desplegado barcos militares en la región para proteger a los buques comerciales de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, confirmó hoy el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby.

"La operación ya está en marcha. Tenemos barcos de la coalición en el Mar Rojo y esperamos que puedan actuar ante esa amenaza", dijo Kirby en conferencia de prensa, según consignó la agencia de noticias Sputnik.

Los rebeldes de Yemen lanzaron en las últimas semanas una serie de ataques con drones y misiles contra buques en el mar Rojo, en respuesta a los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamas a Israel el 7 de octubre.

El lunes habían reivindicado un ataque a dos buques en el mar Rojo, uno de ellos el noruego M/T Swan Atlantic.

En respuesta, varias navieras decidieron evitar el punto de entrada o salida del mar Rojo, el estrecho de Bab al Mandeb, que separa la península Arábiga de África, y puerta de entrada al canal de Suez, en Egipto por donde transita el 40% del comercio mundial.

Ante esto, Washington lanzó un operativo para frenar las ofensivas hutíes.

"Los países que buscan defender el principio fundamental de la libertad de navegación deben unirse para abordar el desafío planteado por este actor no estatal", había asegurado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.

La alianza -precisó Austin- aglutina a Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Bahréin, Canadá, Italia, Países Bajos, Noruega y las islas Seychelles.

Rusia, en tanto, no participará en la fuerza naval multinacional anunciada por Estados Unidos, dijo en Moscú el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, controlan extensas partes del país árabe, incluyendo su capital, Sanaá, y combaten desde hace años al Gobierno liderado por Abdo Rabu Mansur Hadi, en una guerra civil que es ampliamente vista como un enfrentamiento velado entre Arabia Saudita e Irán.

Hoy, el líder de los hutíes, Abdelmalek al Huti, dijo que el grupo lanzará misiles y drones contra barcos de guerra estadounidenses ante una eventual agresión de fuerzas navales de EEUU.

El movimiento rebelde yemení recalcó que no detendrá sus operaciones en el mencionado estrecho hasta que comience la libre entrega de ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza. (Télam)