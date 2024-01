EEUU repone sanciones al petróleo y gas de Venezuela por inhabilitación a Machado

Estados Unidos anunció hoy que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas de Venezuela por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de mantener la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado, y el Gobierno de Nicolás Maduro amenazó con suspender entonces los vuelos de repatriación de ciudadanos emigrados.

"Estados Unidos no renovará la licencia" que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril de 2024, informó en un comunicado el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden toma esta medida "a falta de avances" entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, "particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año", añadió.

El anuncio llega horas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro diera de plazo hasta el 13 de febrero para "liquidar cualquier transacción" pendiente con Minerven, la minera estatal de extracción de oro de Venezuela.

De esta manera, Washington reimpuso las sanciones al petróleo, al gas y al oro de Venezuela, un paso con el que ya el sábado había amenazado.

Estados Unidos había condicionado la continuación del alivio de las sanciones contra Venezuela, dispuestas en octubre en respuesta al acuerdo firmado entre el Gobierno y la oposición en Barbados, a que Maduro liberara a prisioneros, incluidos estadounidenses "detenidos injustamente" y a que diera garantías para la celebración de elecciones libres.

Desde esta flexibilización decidida en apoyo al acuerdo de Barbados, hubo un canje de presos.

En diciembre, Venezuela liberó a más de 20 de sus propios ciudadanos y a 10 estadounidenses a cambio de la libertad de un funcionario de Maduro y la extradición de un empresario malayo buscado por Estados Unidos.

Sin embargo, Washington está muy insatisfecho con los resultados.

La decisión judicial contra Machado -y también contra el excandidato Henrique Capriles- y las recientes detenciones de al menos tres miembros de Vente Venezuela -el partido de la candidata- llevaron a la Casa Blanca a restablecer las sanciones.

En los últimos días, 36 personas fueron detenidas, entre civiles y militares, a quienes las autoridades venezolanas acusan de estar vinculados con cinco "conspiraciones" para asesinar a Maduro.

Entre los arrestados se cuentan tres colaboradores de Machado.

"Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados", se quejó Miller, informó la agencia de noticias AFP.

El TSJ, de línea oficialista, selló una inhabilitación política por 15 años contra Machado, que ganó con comodidad las elecciones primarias de la principal alianza opositora.

Ella reaccionó diciendo que "Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato".

Para Washington, el acuerdo de Barbados "sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga duración de Venezuela y celebrar elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela".

Pero esto requiere que "Maduro y sus representantes respeten los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan el derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024", que deberían celebrarse durante la segunda mitad del año, añadió el vocero del Departamento de Estado estadounidense.

En su réplica, el Ejecutivo de Maduro rechazó “el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de EEUU”.

“Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos”, adelantó la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un mensaje en su cuenta de la red X (antes Twitter).

Washington y Caracas acordaron en octubre pasado la repatriación de venezolanos y entonces 15 vuelos salieron desde territorio estadounidense hacia Venezuela, que enmarcó esos regresos en el plan “Vuelta a la patria”.

Rodríguez, además, anunció que “pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano”.

“Venezuela, inspirada en su gloria y dignidad histórica, seguirá su empeño por recuperar la economía venezolana con esfuerzo propio en unión nacional”, remarcó la vice.

A las sanciones de EEUU y el pronunciamiento del sábado de rechazo al fallo del TSJ de parte de expresidentes nucleados en el Grupo Idea, se sumó ahora el adelanto del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, de que no reconocerá el resultado de las elecciones por falta de transparencia.

"No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres", dijo en una entrevista con la cadena Ecuavisa. (Télam)