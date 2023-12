EEUU: Trump podría ser acusado en lo civil por el asalto al Capitolio

Un tribunal de Estados Unidos dijo que el ex presidente Donald Trump puede ser considerado civilmente responsable del asalto perpetrado por sus seguidores contra el Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021, informó la aprensa local.

Esta resolución de un tribunal de apelación de Washington se hizo pública hoy, a raíz de denuncias civiles presentadas en 2021 por dos agentes de policía del Capitolio, sede del Congreso, y de una decena de parlamentarios del Partido Demócrata, informó el diario The Washington Post.

El fallo está sujeto a apelación.

El republicano derrotado en las elecciones de noviembre de 2020 por el demócrata Joe Biden, pronunció el 6 de enero del 2021 en Washington en un encendido discurso ante sus seguidores, instándolos a "luchar como el infierno" contra los resultados de los comicios.

Dos semanas antes de la toma de posesión de Biden, el 20 de enero de 2021, miles de partidarios de Trump sembraron el caos y la violencia en el Capitolio.

Desde entonces, más de 1.000 personas fueron arrestadas y unas 350 de ellas fueron acusadas de agredir a agentes de policía o de negarse a cumplir con su arresto. Algunos miembros de milicias de extrema derecha fueron condenados por sedición.

Según el Post, los demandantes civiles contra Trump se basan en una ley de 150 años de antigüedad que prohíbe el uso de la fuerza, las amenazas y la intimidación para impedir que un legislador o un funcionario desempeñe su cargo.

Los demandantes están habilitados a solicitar al multimillonario republicano una reparación por los daños causados el 6 de enero de 2021, según el Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia en Washington.

Trump, que aspira a regresar a la Casa Blanca en enero de 2025 pero que se enfrenta a varios procedimientos judiciales, asegura desde hace dos años que la elección de Biden fue "un robo", denuncia una "caza de brujas" y un "uso político" de la justicia en su contra.

Como todavía era presidente el 6 de enero de 2021, alega su "inmunidad" presidencial en ese momento.

"Cuando un presidente en ejercicio opta por un segundo mandato, su campaña para ser reelegido no es un gesto presidencial oficial", respondió el tribunal.

En julio, Trump reveló que el fiscal federal especial Jack Smith lo estaba indagando personalmente en su investigación criminal sobre los acontecimientos del 6 de enero de 2021. (Télam)