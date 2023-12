EEUU veta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para alto el fuego en Gaza

(Actualiza con veto de EEUU)

Estados Unidos vetó hoy una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un "alto al fuego humanitario inmediato" en la Franja de Gaza, presentada por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien aseguró que las agencias de la organización ya no pueden cumplir con su mandato humanitario en el enclave por la enorme violencia reinante, en medio de la guerra de Israel contra el movimiento islamista palestino Hamas.

La resolución, redactada por Emiratos Árabes Unidos y que contaba con el apoyo de 100 países, tuvo 13 votos a favor y el voto en contra de Estados Unidos, que tiene derecho a veto por ser miembro permanente del Consejo, mientras el Reino Unido se abstuvo.

Durante el debate en el máximo órgano de la ONU, el representante adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, había dicho que se oponía al alto el fuego porque “terminaría con la guerra hoy, pero el conflicto continuaría para siempre".

"Aunque Estados Unidos apoya una paz duradera, no respaldaremos una llamada al alto el fuego inmediato porque Hamas no está buscando ni una paz duradera ni una solución de dos estados", indicó Wood, que dejó en claro que su postura "no cambia la noción estadounidense de que la forma en que Israel se defiende es importante, y debe respetar el derecho internacional y minimizar el daño a los civiles".

Por su parte, Guterres dijo que condenaba "sin reservas" los ataques de Hamas del 7 de octubre, pero "la violencia perpetrada por Hamas no puede justificar en ningún caso el castigo colectivo del pueblo palestino".

La reunión extraordinaria del Consejo fue convocada después de que el miércoles el secretario general invocara por primera vez el artículo 99 de la Carta de la ONU para tratar un asunto que "podría poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

"Si bien el lanzamiento indiscriminado de cohetes hacia Israel por parte de Hamas y el uso de civiles como escudos humanos son violaciones de las leyes de la guerra, ese comportamiento no absuelve a Israel de sus propias violaciones", insistió, describiendo una vez más una situación humanitaria "en el punto límite" en la Franja de Gaza.

"El mundo y la Historia nos están mirando. Es hora de actuar", añadió ante los miembros del Consejo, a los que les pidió que "presionen por un alto el fuego humanitario inmediato".

Tras recordar que el Consejo de Seguridad pidió en la Resolución 2712 "aumentar el suministro para satisfacer las necesidades humanitarias de la población civil, especialmente los niños", Guterres lamentó que "en las condiciones actuales sobre el terreno, el cumplimiento de este mandato se ha vuelto imposible".

"Los intensos bombardeos y hostilidades, las restricciones israelíes a la circulación, la escasez de combustible y las comunicaciones interrumpidas hacen imposible que las agencias de la ONU y sus socios lleguen a la mayoría de las personas necesitadas", alertó el funcionario.

En ese marco, "ya no existen las condiciones para la entrega efectiva de ayuda humanitaria", señaló Guterres al abrir la sesión.

"Existe un alto riesgo de colapso total del sistema de apoyo humanitario en Gaza, lo que resultaría en una ruptura total del orden público y una mayor presión para el desplazamiento masivo hacia Egipto, con devastadoras consecuencias para la región", insistió Guterres.

La decisión de Guterres de invocar el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas para pedir el alto el fuego, una medida excepcional, fue cuestionada por el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, que ironizó acerca de que ese paso no se aplicó en otros conflictos como Ucrania y Yemen.

"El artículo 99 nunca fue invocado ni para Ucrania, ni para Yemen, ni para Siria, pero resulta que la guerra defensiva de Israel ha terminado siendo el catalizador de su invocación, cuando la ironía es que solo podemos alcanzar paz y seguridad una vez Hamas sea eliminado", remarcó Erdan, según la agencia Europa Press.

Para el diplomático, "el único camino a la paz es apoyar la misión de Israel, no pedir un alto el fuego".

"¿No es la guerra en Ucrania acaso una amenaza para la seguridad internacional, o los niños asfixiados en Siria, o los miles de niños yemeníes muertos en la guerra?", se preguntó Erdan, que expresó que "había un alto el fuego en vigor el 6 de octubre, uno que Hamas rompió el 7 de octubre, con una masacre nunca vista desde el Holocausto".

Desde Washington, en tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de varios países árabes pidieron el fin "inmediato" de la guerra en la Franja de Gaza.

"Nuestro mensaje es que creemos que es absolutamente necesario poner fin a los combates de inmediato", dijo el ministro de Asuntos Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, en nombre del grupo, que le reclamó al Consejo de Seguridad una resolución sobre un alto el fuego humanitario en Gaza.

También el propio movimiento islamista Hamas urgió poner fin a la "guerra brutal" en ese Gaza, en un comunicado citado por la agencia AFP.

"Llamamos al Consejo de Seguridad, a la comunidad internacional y a todos los países del mundo a poner fin a esta guerra brutal y a salvar a la Franja de Gaza antes de que sea demasiado tarde", afirmó la oficina de prensa de Hamas. (Télam)