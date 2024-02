EEUU vetará resolución de la ONU de alto el fuego en Gaza para priorizar plan de tregua por rehenes

Estados Unidos anunció que vetará un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que podría votarse la semana próxima y que pide un alto inmediato en la ofensiva de Israel contra el grupo islamista Hamas en los territorios palestinos de la Franja de Gaza.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo que su país quiere seguir apostando, en cambio, a un mediación en curso con Hamas e Israel para tratar de acordar una tregua y una liberación de rehenes retenidos en Gaza.

El proyecto fue elaborado por Argelia, un país árabe, después de que la Corte Internacional de Justicia de la ONU dictaminara en enero que Israel debe impedir cualquier posible acto de "genocidio" en la Franja Gaza, donde su ofensiva ya ha dejado unos 29.000 muertos.

En su último borrador, el texto "exige un alto el fuego humanitario inmediato que debe ser respetado por todas las partes", informó la agencia de noticias AFP.

Además, el proyecto de resolución "rechaza el desplazamiento forzoso de la población civil palestina", pide que se ponga fin a esa "violación del derecho internacional" y exige la liberación de todos los rehenes.

Argelia solicitó una votación del Consejo de Seguridad -que tiene 15 miembros- sobre el nuevo texto el martes, pero Washington ha señalado que usará su poder de veto para dejar sin efecto la medida.

Al igual que anteriores textos cuestionados por Israel y Estados Unidos, la nueva propuesta no condena el ataque sin precedentes del grupo islamista Hamas contra Israel del 7 de octubre, que causó la muerte de unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y desató la ofensiva en Gaza.

La represalia de Israel en Gaza, en tanto, ha causado al menos 28.858 muertes, la gran mayoría de civiles, según el Ministerio de Salud de ese territorio palestino gobernado de Hamas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trabaja con los gobernantes de Israel, Egipto y Qatar en un acuerdo sobre los rehenes que propone una "pausa prolongada en los combates", dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en un comunicado.

"La resolución presentada en el Consejo de Seguridad, por el contrario, no lograría estos resultados y, de hecho, podría ir en contra de ellos", afirmó la diplomática.

"Estados Unidos no apoya la adopción de medidas sobre este proyecto de resolución", añadió. "En caso de que se someta a votación tal y como está redactado, no será aprobado".

A principios de mes, la embajadora advirtió que la iniciativa argelina podría "descarrilar" las negociaciones para una tregua.

En octubre y de nuevo en diciembre, Estados Unidos vetó los proyectos de resolución que pedían un alto el fuego, a pesar de la presión de la comunidad internacional ante la crisis humanitaria en Gaza.

El Consejo, muy dividido desde hace años sobre la cuestión israelí-palestina, solo ha podido adoptar dos textos esencialmente humanitarios sobre este tema desde el 7 de octubre.

El último aprobado a finales de diciembre -con la abstención de Estados Unidos- pedía el envío "a gran escala" de ayuda humanitaria al territorio palestino. (Télam)