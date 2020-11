Efemérides 24 de noviembre: ¿Qué pasó un día como hoy?

1849 – Inglaterra firmó un convenio con la Provincia de Buenos Aires (gobernada por Juan Manuel de Rosas) por el cual se retiró del bloqueo del Río de la Plata, que realizó junto a Francia durante esa década y tuvo como protagonista a la Vuelta de Obligado. El Tratado Southern-Arana reconocía a la Confederación Argentina la plena soberanía sobre sus ríos interiores.

1896 – Nació María Esther Podestá, quien fue una actriz que tuvo una vasta trayectoria que además creció en una familia actoral. Algunas de sus películas más destacadas fueron «Especialista en mujeres», «El club del clan», «De noche también se duerme», «Sombras de Buenos Aires», «Barranca abajo», «Hogar, dulce hogar» y «El cantor del pueblo».

1908 – Nació Libertad Lamarque Bouza, quien fue una actriz y cantante e inició su carrera en papeles teatrales de adolescente y se destacó en películas como «Ayúdame a vivir», «Madreselva» y «Puerta cerrada». Además, fue considerada como la «Reina del tango» en el Teatro Colón por su voz y también alcanzó notable popularidad como cancionista.

1947 – Nació William Dwight Schultz, quien es un actor de cine, teatro y televisión estadounidense que es conocido por su personaje de Murdock en la serie «Brigada A». Algunas de sus películas más destacadas son «Solo en la oscuridad», «Creadores de sombras», «Los primeros hombres en la Luna» y «El fanático».

1954 – Nació Emir Nemanja Kusturica, quien es un cineasta, director de cine y músico serbio que se convirtió en un director de cine muy conocido durante las décadas de 1980 y de 1990. Algunas de sus películas más destacadas son «Maradona by Kusturica», «Papá está en viaje de negocios», «Gato negro, gato blanco», «La vida es un milagro» y «Prométeme».

1957 – Murió Diego Rivera, quien fue un muralista mexicano que es famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Algunas de sus obras más importantes son «La creación», «El hombre controlador del universo», «El hombre en el cruce de caminos» y «Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central».

1970 – Nació Julieta Venegas Percevault, quien es una compositora, actriz, activista y cantante mexicana que es una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial. Algunas de sus canciones más importantes son «Limón y sal», «Andar conmigo», «Eres para mi», «Algo está cambiando», «Oleada», «Me voy», «Bien o mal» y «Ese camino».

1991 – Murió Farrokh Bulsara más conocido como Freddie Mercury, quien fue un cantante, compositor, pianista y diseñador gráfico británico que ha sido el líder de la banda de rock Queen. Como compositor escribió «Killer Queen», «Bohemian Rhapsody», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Don’t Stop Me Now» e «Innuendo», entre otras.

1991 – Murió Paul Charles Caravello más conocido como Eric Carr, quien fue un músico estadounidense y baterista de la banda de rock and roll «Kiss». Este músico no solo tocaba la batería, el bajo y el teclado, sino que también cantaba y por momentos, ha sido uno de los sostenes del grupo cuando atravesó tiempos difíciles y parecía desaparecer.

20005 - Murió Noriyuki «Pat» Morita, quien fue un actor estadounidense que es conocido principalmente por su papel como el maestro Nariyoshi Miyagi, o bien «Señor Miyagi», en la saga cinematográfica Karate Kid. Otras cintas en las cuales participó fueron «La batalla de Midway», «Camino a Mandalay», «Guerrero americano» y «Ellos también se deprimen»