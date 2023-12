Egipto propone a Israel y Hamas plan integral para poner fin al conflicto, afirman medios

Egipto presentó a Israel y al movimiento islamista Hamas una propuesta para poner fin a su enfrentamiento que incluye un alto el fuego, una liberación gradual de rehenes y prisioneros y la creación de un Gobierno palestino sin afiliación partidaria que administraría los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, informaron hoy la prensa israelí y árabe.

La propuesta preliminar, elaborada junto con Qatar, también se presentó a Estados Unidos y Gobiernos europeos, y el Gobierno israelí no la ha rechazado de inmediato pese a que no permitiría la destrucción de Hamas ni el control militar israelí de Gaza con los que ha insistido Israel, informaron múltiples diarios y medios de Israel, en hebreo y en inglés.

El sitio de noticias saudita Asharq fue el primer medio en dar anoche la noticia, citando a una fuente no identificada que participó de conversaciones en Egipto entre funcionarios locales y el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, celebradas la semana pasada, sobre las que no se dio información oficial.

El plan, que según medios de Israel les fue confirmado hoy por funcionarios israelíes, busca poner fin a las hostilidades y liberar a todos los rehenes todavía retenidos por Hamas, en tres etapas.

El actual conflicto entre Israel y Hamas estalló el 7 de octubre, cuando unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas por milicianos de Hamas infiltrados desde Gaza en el sur de Israel.

Otras 240 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza, incluyendo una veintena de argentinos.

Más de 20.500 palestinos, incluyendo unos 8.000 niños, han muerto en bombardeos israelíes y combates entre Israel y Hamas en Gaza desde el 7 de octubre, y 1,9 de los 2,3 millones de habitantes de la región tuvieron que huir de sus casas por la violencia.

Un total de 105 rehenes fueron liberados por Hamas el mes pasado durante una breve tregua de una semana mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, a cambio de la excarcelación de unos 240 adolescentes y mujeres palestinos presos en Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró ayer su promesa de desmantelar el Gobierno de Hamas en Gaza y de liberar a los rehenes restantes.

Haniyeh regresó ayer a Qatar, donde vive, luego de discutir la propuesta cuatro días en Egipto.

La primera etapa del plan egipcio sería un cese de los combates durante dos semanas, ampliables a tres o cuatro, a cambio de la liberación de 40 rehenes: mujeres, menores y ancianos, especialmente los enfermos, según todos los medios.

A cambio, Israel liberaría a 120 palestinos de las mismas categorías. Durante este tiempo, las hostilidades cesarían, los tanques israelíes se retirarían y la ayuda humanitaria entraría en Gaza.

En la segunda fase se celebraría una “diálogo nacional palestino” patrocinada por Egipto destinada a poner fin a la división entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dominada por el partido secular Al Fatah, y Hamas.

Esto debería conducir a la formación de un gobierno tecnócrata en Cisjordania y Gaza que supervisaría la reconstrucción de la Franja y allanaría el camino para las elecciones parlamentarias y presidenciales palestinas.

La tercera etapa incluiría un alto el fuego integral, la liberación de los rehenes israelíes restantes, incluidos soldados, a cambio de un número aún por determinar de prisioneros palestinos entre los que habría miembros de Hamas arrestados después del 7 de octubre y algunos condenados por graves delitos de terrorismo.

En esta fase, Israel retiraría sus fuerzas de las ciudades de la Franja de Gaza y permitiría que los habitantes de Gaza desplazados del norte del enclave regresaran a sus hogares. (Télam)