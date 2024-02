Ejército colombiano acusa a disidencia de las FARC de alentar ataque que dejó 15 soldados heridos

Quince soldados colombianos resultaron heridos en un ataque de lugareños en un departamento del sureste de Colombia, dijo hoy el Ejército, que acusó a guerrilleros de las antiguas FARC que no se sumaron al acuerdo de paz con el Estado de alentar estas acciones.

El ataque en el departamento de Cauca tuvo como blanco un grupo de soldados destacados en el El Palo, una zona rural de menos de 1.000 habitantes, en el marco de una serie de operaciones contra las economías ilícitas, dijo el general Federico Mejía a RCN Radio.

Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, dijo que disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alentaron el ataque, que dejó 15 militares heridos por objetos contundentes y armas cortopunzantes, tres suboficiales y 12 soldados.

Esos guerrilleros están "presionando" a las poblaciones locales para que respondan con ese tipo de agresiones a la presencia de los militares a fin de frenar los operativos contra los laboratorios de producción de base de coca, marihuana y minas ilegales de oro, agregó.

Entre el grupo de agresores habría también miembros de la columna Dagoberto Ramos de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, dijo el general.

"Aquí no vamos a aflojar", remarcó el general Mejía al advertir que no solo mantendrán posiciones en el municipio de El Palo y en el resto del departamento de Cauca, sino que intensificarán las operaciones.

El Estado colombiano y las antiguas FARC firmaron un histórico acuerdo de paz en 2016 que puso fin a décadas de un sangriento conflicto, pero sectores disidentes se han mantenido en armas y siguen combatiendo al Ejército en partes del país.

(Télam)