El canadiense que atropelló y mató a una familia musulmana fue condenado a perpetua por "terrorista"

El joven canadiense Nathaniel Veltman, quien en 2021 atropelló deliberadamente con su camioneta a una familia musulmana y mató a cuatro de sus cinco miembros, fue condenado hoy a cadena perpetua por "actividad terrorista".

"Estimé que sus acciones constituían una actividad terrorista", expresó Renee Pomerance, jueza del Tribunal Superior de la provincia de Ontario (sur), al condenar al acusado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años, según consignó la agencia de noticias AFP.

Además, el tribunal que lo juzgó lo calificó de seguidor del supremacismo blanco, creencia que sostiene que las personas blancas son superiores.

El 6 de junio de 2021, Veltman atropelló a cinco miembros de la familia Afzaal en London, provincia de Ontario, matando a ambos padres, su hija de 15 años y la abuela. Sólo sobrevivió un niño de nueve años, que resultó gravemente herido.

En noviembre pasado, tras un proceso de diez semanas, un jurado dictaminó la culpabilidad de Veltman, que hoy tiene 23 años, tipificándole cuatro homicidios y un intento de asesinato.

"Quienes cometen delitos terroristas (…) la planifican. Este caso no es una excepción", explicó Pomerance. "No sólo anticipó las consecuencias de sus acciones, sino que trató de hacer sufrir a las víctimas", señaló.

Veltman había previsto su detención y "quería concitar la mayor atención posible", concluyó la jueza, añadiendo que el condenado mostró "alivio, entusiasmo y orgullo" tras pasar al acto.

En Canadá, un veredicto de culpabilidad por un cargo de asesinato premeditado conlleva automáticamente una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años.

Veltman se declaró inocente al inicio de su juicio, a principios de septiembre, argumentando que ese día estaba "aturdido" en sus pensamientos. Su defensa impugnó el concepto de premeditación e insistió en sus trastornos mentales.

El fiscal Fraser Ball alegó que Veltman, defensor de teorías supremacistas, quería matar musulmanes para sembrar el miedo entre esta comunidad.

Recordó que había escrito un "manifiesto terrorista", hallado en su computadora, en el que defendía el nacionalismo blanco y manifestaba su odio hacia los musulmanes.

Sin embargo, al no tener antecedentes penales ni afiliación conocida a una organización extremista, Veltman explicó que se trataba de un gesto político porque quería "enviar un mensaje fuerte" contra la inmigración.

El crimen constituyó uno de los ataques más letales contra musulmanes en Canadá, junto con el tiroteo en la mezquita de Quebec que dejó seis muertos en 2017, cuyo autor, otro supremacista canadiense, no fue acusado de "terrorismo".

