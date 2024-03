El Congreso de Perú rechaza una propuesta para destituir a Boluarte

El Congreso de Perú rechazó hoy admitir a trámite una propuesta de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, basada en que habría infringido la Constitución al viajar al extranjero y ejercer de manera remota.

La propuesta, que había sido presentada por varios congresistas del partido Perú Libre, contó con 28 votos a favor, 69 en contra y seis abstenciones.

De acuerdo con el partido, Boluarte habría infringido hasta cinco artículos de la Constitución al viajar al extranjero y no dejar a nadie a cargo del control del país.

Según el legislador Flavio Cruz, el viaje de Boluarte "constituyó abandono de cargo y del despacho presidencial", una infracción a la Constitución que se sanciona con la destitución, consignó la agencia de noticias AFP.

El viaje fuera del país sin un vice incumple lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución nacional, alegan los parlamentarios, que remarcan que una ley no puede estar por encima de la carta magna.

Las salidas de la presidenta, avaladas por el Congreso, se dieron gracias a una ley que le permitía ejercer el cargo "a través de tecnologías digitales, de manera excepcional" en caso de viaje al extranjero.

En su primer viaje al exterior, Boluarte estuvo en agosto pasado en Brasil para asistir a la IV Reunión de presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), donde se abordaron temas sobre el medio ambiente.

En octubre hizo una gira por Europa y en noviembre estuvo dos veces en Estados Unidos.

Esta es la tercera moción de vacancia contra Boluarte en poco más un año de gestión. La primera proponía removerla por las muertes durante la represión a las protestas que siguieron a su asunción, y la segunda se presentó con argumentos similares a la actual.

Boluarte ocupó el cargo el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, a quien había acompañado como candidata a vicepresidenta.

Desde entonces, no existe la figura del vicepresidente en Perú, a quien correspondería, según la legislación, remplazar al presidente cuando se encuentre fuere del país.

(Télam)