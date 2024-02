El cuerpo de un joven colombiano muerto en combate en Ucrania fue enterrado por familia equivocada

Un joven colombiano de 23 años que decidió unirse al ejército de Ucrania en contra de Rusia murió en combate y su cuerpo fue entregado a otra familia que ya lo enterró, informaron hoy medios colombianos.

Diego Fernando Chocué viajó a Ucrania el 27 de octubre y poco más de un mes después su familia, que vive en Bogotá, fue informada de su fallecimiento en medio de uno de los enfrentamientos contra Rusia.

José Irné Chocué, hermano de la víctima, relató que esperaron por el cuerpo de su familiar durante 50 días hasta que el fin de semana llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá con otros soldados muertos.

“A los familiares no nos entregan el cuerpo. Ahí lo que hace la funeraria es recibirlo en el aeropuerto, porque a nosotros no nos dan la información, al que le dan la información es al encargado de la funeraria”, agregó el hombre, según recogió el canal Noticias Caracol.

Cuando la familia fue a reconocer el cuerpo, se dieron cuenta de que no era Diego.

“La angustia es saber que sí era él y saber cómo él estaba. Pero la sorpresa es que no era mi hermano” y quien estaba en el ataúd era “un muchacho por ahí de 38 o 40 años aproximadamente, y era barbado, y mi hermano nunca fue barbado”, afirmó José.

Frente a esta equivocación, el hermano de Diego dijo que la funeraria "colaboró mucho contactando a otros familiares”.

Luego, la familia fue informada que Diego había sido sepultado el domingo 4 de febrero en la localidad de Pasto, en el suroeste de Colombia.

A partir de ese momento, la familia Chocué envió la foto de Diego a los familiares del combatiente enterrado de Pasto y confirmaron su identidad.

“Ya les mandamos las fotos del cuerpo que estaba en nuestras manos, se las enviamos a la hermana (del soldado) de Pasto y definitivamente ella dijo que sí, que ese era el hermano”, dijo José Irné, citado por el diario colombiano El Espectador.

Ahora la familia en Bogotá pide colaboración para poder llevar el cuerpo del otro soldado a Pasto y para sacar el de Diego "que ya está sepultado”.

“Y ahí estamos, no sabemos qué hacer. Hoy volteamos (caminamos) todo el día con el otro hermano preguntando, yendo a la Fiscalía, nos mandaron para la Embajada de Ucrania, en varias partes estuvimos y no pudimos hacer nada”, agregó el familiar.

Este lunes, las familias de dos exsoldados colombianos que habían viajado a Ucrania pidieron ayuda a la Cancillería y el Gobierno nacional para repatriar los cuerpos.

Se trata de Jhonatan Chimbaco Chimbaco, de 40 años, y Jairo Bahamón Sánchez, de 39 años, que murieron en un bombardeo ruso a territorio ucraniano. Según sus familiares, recibieron una llamada de una persona cuya identidad desconocen, quien les dijo que los hombres habían fallecido.

“Si el Gobierno colombiano no nos ayuda en esta petición, nunca más volveremos a verlos, y ni se sabe qué harán en Ucrania con los cuerpos sin vida”, dijo Mayerly Cuenca, esposa de Chimbaco. (Télam)