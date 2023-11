El derecho al aborto, en el centro de la atención en jornada de elecciones en Estados Unidos

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los habitantes de Ohio votaban hoy para decidir si el derecho al aborto se inscribe en la Constitución de ese estado, en una jornada electoral especial en Estados Unidos en la que además se elegirán los gobernadores de dos estados, un congresista federal y varios alcaldes.

Para los defensores de la interrupción voluntaria del embarazo votar por el "Sí" en la consulta de Ohio impedirá que el estado interfiera en una "decisión personal", mientras que sus opositores dicen que la ley "va demasiado lejos".

La enmienda constitucional procuraría a cualquier persona "el derecho de tomar y llevar a cabo sus propias decisiones" sobre el aborto, la contracepción, tratamientos de fertilidad y de atención de abortos espontáneos.

Ambos bandos han hecho una fuerte campaña en ese estado industrial del Medio Oeste del país, con millones de dólares en costos y voluntarios que han tocado miles de puertas para unir votantes a su causa.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara en julio de 2022 la sentencia Roe vs. Wade que garantizaba el derecho federal a la interrupción del embarazo, la cuestión del derecho al aborto recayó en los estados. Muchos lo han restringido o prohibido, otros lo reforzaron.

El año pasado, partidarios del derecho al aborto ganaron sistemáticamente varias votaciones, incluso en estados conservadores gobernados por el Partido Republicano, como es el caso de Ohio.

Esto provocó sorpresa en los republicanos, que vieron cómo una parte de estadounidenses que no se identifican como progresistas consideraron que las restricciones impuestas por varios estados eran demasiado radicales.

En Ohio, una iniciativa de sectores de derecha para complicar la organización y la adopción de referendos -con el aborto en la mira- fracasó en agosto.

Los defensores del aborto lograron reunir el pasado verano cientos de miles de firmas para presentar a votación una enmienda constitucional que consagre ese derecho.

La anulación de Roe vs. Wade desencadenó en Ohio una ley estatal para impedir cualquier aborto -incluso en caso de violación o incesto- una vez detectado el latido del corazón en el útero, en torno a las seis semanas de gestación, cuando muchas personas aún no saben de su embarazo.

Esa ley está suspendida en medio de una batalla legal. Por ahora, el aborto sigue siendo legal en ese estado hasta las 22 semanas.

Sin embargo, en el breve período en que la ley estuvo en vigor, una niña de 10 años embarazada tras una violación tuvo que viajar al vecino estado de Indiana para abortar, lo que generó protestas a nivel nacional.

El sufragio cierra esta noche pero, desde hace semanas, votantes de Ohio ya votan de forma anticipada.

Para los opositores, como el gobernador republicano Mike DeWine, eso haría posible el aborto "en cualquier momento del embarazo" y permitiría que menores puedan abortar sin que sus padres lo sepan, informó la agencia de noticias AFP.

El bando contrario lo desmiente de forma categórica y denuncia "desinformación".

En otros comicios, el conservador estado de Kentucky elegía gobernador entre el republicano Daniel Cameron y el demócrata Andy Beshear -candidato a la reelección- que ha hecho del derecho al aborto su caballo de batalla.

También se votaba gobernador en el sureño estado de Mississippi, donde el gobernador saliente republicano Tate Reeves busca su reelección ante Brandon Presley, un regulador se servicios públicos y primo de la legendaria estrella de rock Elvis Presley.

En el estado de Rhode Island, el demócrata Gabe Amo y el republicano Gerry Leonard se enfrentan en una elección especial para completar el mandato del congresista republicano de la Cámara de Representantes David Cicilline, que renunció en mayo luego de siete mandatos.

En Virginia, los votantes renovarán las dos cámaras de la Legislatura estatal, y una victoria de los republicanos podría permitir al gobernador Glenn Youngkin tratar de imponer restricciones al aborto.

También se elegían hoy los alcaldes de varias ciudades, entre ellas en Uvalde, Texas, donde un hombre mató a tiros a 19 estudiantes y a dos maestras en la escuela Robb Elementary School el año pasado. (Télam)