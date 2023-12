El ELN dijo que tiene "prisioneros y retenidos" pero no secuestra personas

El comandante de la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Chamorro, alias Antonio García, rechazó hoy que el grupo realice secuestros aunque calificó como "prisioneros y retenidos" a quienes priva de libertad, un día después de que el Gobierno de Colombia exigiera la liberación de todos los rehenes.

"El ELN no hace secuestros; hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos; el ELN solo tiene prisioneros y retenidos", escribió la organización en la red social X.

Estas declaraciones se produjeron cuando las respectivas delegaciones del Gobierno de Colombia y la guerrilla celebran estos días la quinta ronda de conversaciones en Ciudad de México, después de la crisis que se produjo entre ambas partes por el secuestro del futbolista Luis Díaz por parte del ELN, informó la agencia de noticias Europa Press.

Por su parte, el nuevo alto comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, exigió al grupo armado que revele cuántas personas tiene secuestradas, libere a todas y se comprometa a no volver a llevar a cabo ese tipo de acciones mientras se está negociando la paz.

En las últimas horas, Antonio García también criticó a quienes sostienen que la guerrilla no está cumpliendo con su parte del alto el fuego, y acusó directamente a las fuerzas militares de ser los responsables.

"La crisis real de la mesa y del proceso de paz es por otros motivos y realidades, entre los que se encuentra las violaciones sistemáticas del cese el fuego por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y el casi nulo papel del mecanismo de monitoreo y verificación", expresó.

En ese sentido, dijo que confiaba en que ese y otros desacuerdos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro se evalúen en este último ciclo de negociaciones en la Ciudad de México.

"Ese es el sentir de la comandancia y de todas las estructuras del ELN", señaló.

El Gobierno y la guerrilla retomaron en noviembre de 2022 las conversaciones como parte del plan de paz total anunciado por Petro, y en un primer momento se lograron algunos alivios humanitarios en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Desde que se anunció el acuerdo para un alto el fuego bilateral se explicitó que tendría tres fases: la primera desde el 9 de junio y que finalizó el 6 de julio, tiempo en el que se hizo el alistamiento del proceso, se terminaron los protocolos, se hizo pedagogía en los territorios y se dio a conocer lo acordado con las estructuras del ELN.

Además, se concretó el mecanismo de verificación con trabajo conjunto de Naciones Unidas y de la Iglesia católica.

La segunda fase estuvo vigente desde el 6 de julio y terminó el 3 de agosto, y consistió en el desescalamiento del conflicto y en frenar las acciones ofensivas por parte de las Fuerzas Militares y de la guerrilla.

La tercera etapa empezó el 3 de agosto y durará 180 días prorrogables -hasta el 29 de enero de 2024- en función de las evaluaciones periódicas del mecanismo y de que se garantice el cumplimiento de las partes comprometidas. (Télam)