El entorno de Navalny no encuentra un lugar en Rusia donde organizar su funeral

El entorno de Alexey Navalny admitió hoy que tiene problemas para encontrar un lugar en Moscú en el que organizar un acto en homenaje al difunto líder opositor, después de contactar en vano con "la mayoría" de las funerarias y de las salas de la capital rusa.

"Desde ayer buscamos un lugar donde poder organizar un evento de despedida para Alexey. Después de un día de búsqueda todavía no hemos encontrado el salón de despedida", publicó en X Kira Yarmysh, quien fue secretaria de prensa de Navalny.

El líder, el más conocido de los críticos del presidente Vladimir Putin, murió el 16 de este mes a los 47 años en una cárcel del Ártico ruso donde cumplía una condena de 19 años por extremismo.

Yarmysh publicó ayer un teléfono para intentar recabar propuestas de salas que quisiesen albergar un acto del que no se han ofrecido detalles.

"Hemos llamado a la mayoría de las agencias funerarias públicas y privadas, locales comerciales y salas funerarias", destacó Yarmysh.

"Algunos dicen que el lugar está completo", otros "se niegan cuando mencionamos el apellido Navalny", explicó la vocera.

"En un lugar nos dijeron que las empresas funerarias tenían prohibido trabajar con nosotros", detalló.

El anuncio de la muerte de Navalny, quien estaba preso hace tres años, provocó indignación y condenas de las potencias occidentales y de sus partidarios.

Las circunstancias del deceso siguen sin estar esclarecidas y tantos su familia, como sus aliados y varios países, incluyendo Estados Unidos, señalaron como responsable al presidente ruso.

Por su parte, las autoridades rusas han atribuido su fallecimiento a causas naturales.

Según las autoridades rusas, Navalny murió el 16 de febrero en el campo de prisioneros con el nombre no oficial de "Lobo Polar", en la región ártica siberiana de Yamal.

Navalny, debilitado y en régimen de aislamiento en prisión, se desplomó durante un recorrido por el helado patio de la cárcel y murió a pesar de los intentos de reanimación, según las autoridades rusas.

Según el equipo de Navalny, el certificado de defunción menciona causas "naturales".

Su cuerpo fue entregado a la familia el sábado pasado. (Télam)