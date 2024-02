El gabinete de Petro amagó con renunciar y la Presidencia aclaró que no pidió dimisiones

El Gobierno de Colombia quedó envuelto hoy en una situación confusa, porque una ministra afirmó que varios de sus pares habían presentado la renuncia ante algunas quejas del presidente Gustavo Petro por los resultados de sus gestiones, pero la misma Presidencia y el mandatario lo desmintieron.

“Esto es una mentira”, escribió Petro en la red X sobre una noticia de Blu Radio que daba cuenta de un pedido de renuncia a todo el gabinete en el Consejo de Ministros de ayer.

La Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, publicó otro mensaje más formal: “Presidencia aclara a la opinión pública que en el Consejo de Ministros realizado ayer el Presidente de la República no solicitó la renuncia de su gabinete. Por lo tanto se desmiente cualquier versión al respecto”.

Los pronunciamientos oficiales dejaron abierta la chance de que no haya habido pedido de salidas, pero igualmente algunos funcionarios interpretaron que debían irse.

De hecho, en declaraciones a RCN, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, reveló que varios de sus pares presentaron su textos de renuncia ante las recriminaciones de Petro por falta de resultados.

Mojica dijo que las dimisiones fueron "voluntarias" y motivadas en que esos ministros "no están conectados con lo que quiere el presidente".

"Cada uno en sus reflexiones debe mirar de qué manera mejorar y alinearse políticamente con las apuestas y también de las esperanzas de las regiones que votaron por este gobierno del cambio", manifestó la titular de Agricultura, según la agencia Europa Press.

La revista Semana y el diario El Tiempo dieron cuenta de un encuentro muy “tenso” del Consejo de Ministros de anoche.

Semana citó a un ministro, que pidió reserva de su nombre y confirmó que el mandatario se mostró muy molesto por la baja ejecución presupuestal de todas las carteras y fue especialmente duro con tres de los miembros del gabinete.

Al final del encuentro, varios funcionarios mencionaron la chance de una renuncia protocolar a partir del enojo de Petro, señalo el medio.

Hasta esta tarde, la única salida confirmada era la del director de Planeación, Jorge Iván González, con quien Petro discutió fuerte en la reunión.

Planeación es una dependencia clave en el diseño y en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Mojica dijo que hubo “un ofrecimiento general” de renuncia protocolar e hizo una suerte de autocrítica sobre las trabas en su área.

“Poder acercar nuestra política cada vez más a los territorios y que las inversiones sean idóneas y que las prioridades las tengan los municipios y los territorios excluidos, para que podamos ser una sociedad modestamente digna para este siglo, pues es una urgencia y ese es un sentir compartido del Gobierno”, señaló sobre las metas.

En abril del año pasado, Petro también debió recomponer su gabinete y, básicamente, su alianza legislativa, ante la salida de varias fuerzas hasta entonces cercanas.

Varios de los partidos tradicionales que se habían declarado “de gobierno” -en Colombia, las bancadas deben declararse de gobierno, de oposición o independientes al inicio de cada legislatura- se alejaron, y el presidente cambió a siete ministros.

Fue cuando sus pretendidas reformas a los sistemas de salud, laboral, judicial y de pensiones empezaban a trabarse en el Congreso. (Télam)