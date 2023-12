El Gobierno danés aprobó la ley que prohíbe la quema de ejemplares del Corán

El Parlamento danés aprobó hoy una ley que prohíbe el "trato inapropiado" de los textos que tienen un significado religioso importante, tras la quema de ejemplares del Corán que provocaron tensiones en varios países musulmanes.

Después de un debate de casi cuatro horas, el texto fue adoptado en tercera lectura por 94 de los 179 miembros del Parlamento danés.

El proyecto había sido presentado en el Parlamento a fines de agosto de este año, luego de varias manifestaciones en las que el texto sagrado del Islam había sido profanado públicamente.

Al respecto, el ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, expuso que quemar el Corán constituye un "acto fundamentalmente desdeñoso y antipático" que perjudica "a Dinamarca y a los intereses daneses".

En concreto, ahora estará prohibido quemar, profanar o patear públicamente textos religiosos o difundir imágenes de profanación. También estará prohibido romperlos, cortarlos o apuñalarlos, informó la agencia de noticias AFP.

La normativa contempla también las profanaciones de la Biblia, de la Torá o, por ejemplo, del crucifijo.

Cualquier infractor se enfrenta a hasta dos años de prisión.

Para el Gobierno danés, cuyos representantes no intervinieron durante el debate parlamentario, el principal objetivo es proteger los intereses y la seguridad nacional del país escandinavo.

Dinamarca y su vecina Suecia fueron recientemente blanco de críticas de países musulmanes.

En Irak, por ejemplo, cientos de manifestantes que apoyaban al influyente líder religioso Moqtada Sadr intentaron marchar hacia la embajada danesa en Bagdad a finales de julio.

Tras estos disturbios, el reino endureció durante un tiempo sus controles fronterizos, antes de volver a la normalidad el 22 de agosto.

Diversas expresiones antimusulmanas se expandieron de Suecia a Dinamarca durante el verano boreal e hicieron tambalear su habitual tranquilidad.

Representantes del grupo extremista de derecha Patriotas daneses quemaron ejemplares del Corán frente a los edificios de las embajadas de Egipto, Turquía e Irak, después de que manifestaciones similares ocurrieran en Suecia, atizando protestas en el mundo islámico.

Al respecto, la Cancillería de Dinamarca afirmó que la destrucción de libros sagrados y símbolos religiosos era un acto vergonzoso, digno de condena, pero justificó el permiso para la protesta en la necesidad de respetar la libertad de expresión y de reunión.

Luego, el Gobierno informó que estudiaría la posibilidad de no conceder permisos para reuniones públicas en situaciones especiales en las que se ofenda a otros países, culturas y religiones, y en las que esto podría tener graves consecuencias negativas para la seguridad de Dinamarca.

Entre el 21 de julio y el 24 de octubre de 2023, se registraron 483 quemas de ejemplares del Corán o banderas, según cifras de la policía nacional, que no especifican de qué países son.

Mientras tanto, en Suecia, país en el que se realizó la primera quema del libro sagrado de los musulmanes el 28 de junio pasado, las autoridades advirtieron que esas acciones impactaron negativamente en materia de seguridad y que cambiaron la imagen de la nación que, "de un Estado de tolerancia, se ha convertido en un país hostil al Islam y a los musulmanes".

Dinamarca no es el único país europeo que prohíbe la quema de ejemplares del Corán.

Según el Ministerio de Justicia danés, ocho países europeos lo prohíben: Alemania, Austria, Bélgica, Estonia, Finlandia, Italia, Polonia y Rumania.

En Grecia, por ejemplo, la quema de un texto sagrado puede estar prohibida si el acto tiene lugar en un lugar religioso o cerca de él. (Télam)