El Gobierno de Maduro quiere que Noruega, mediador ante la oposición, vea pruebas de conspiraciones

La delegación del Gobierno de Venezuela en los diálogos con la oposición pidió hoy a Noruega, mediador en el proceso, que revise las pruebas de supuestas conspiraciones de magnicidio y el estado de los acuerdos suscriptos, mientras la Plataforma Unitaria, que agrupa a casi todo el antichavismo, denunció una ola represiva puesta en marcha por el Ejecutivo.

"Aspiro y espero que los facilitadores de Noruega, que se la pasan diciendo que queremos ir a verificar un poco el estado de los acuerdos, vengan para que les entreguemos todas las pruebas y ustedes algo tendrán que hacer", señaló el titular de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez.

En conferencia de prensa, Rodríguez insistió: "Vengan a verificar". Y repasó que hay 30 detenidos por estos presuntos planes conspirativos, entre civiles y militares.

Noruega media un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela desde agosto de 2021, y pese a que las conversaciones tuvieron largos períodos de inactividad, en octubre se firmó en Barbados un primer acuerdo para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales.

Rodríguez adelantó que también enviará las pruebas a los miembros de la delegación de la Plataforma Unitaria, esperando igualmente un pronunciamiento de rechazo.

"Aquí dice ratificando, rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones. Cuando ustedes estaban firmando esto ya estaba en pleno desarrollo la operación del asesino de La Viñeta", una residencia oficial donde supuestamente iban a matar a Maduro.

"Nosotros vamos a insistir en que creemos en una negociación en donde se respete lo que se acuerda", añadió el diputado, que responsabilizó a una "casta política" de "apellido Machado" por promover estos actos.

La referencia obvia es para la exdiputada María Corina Machado, elegida candidata por la oposición, aunque inhabilitada por la justicia para ocupar cargos públicos.

La fiscalía informó el lunes que durante 2023 y comienzos de 2024 se neutralizaron cinco supuestos planes de magnicidio.

Según las autoridades, no se revelaron esos supuestos planes en su momento para no entorpecer los procesos de diálogo, uno con la oposición y otro paralelo con Estados Unidos.

Rodríguez condenó los cuestionamientos que Washington hizo a estas operaciones y aseguró que tienen "todos los nombres de los agentes de la CIA con los que se reunieron estos desertores, estos traidores, estos asesinos".

El diputado cuestionó además declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Brian Nichols, a quién le preguntó cuál sería la postura de Washington si el escenario denunciado ocurriera en su país.

"Señor Brian Nichols, si una persona que tiene la misión sagrada de resguardo de la seguridad de un alto funcionario estadounidense confiesa que fue contactado por elementos del extranjero para secuestrar y asesinar al presidente o un ministro, un senador, un representante, ¿cuál debe ser la posición que manejaría el Gobierno de EEUU?", ironizó Rodríguez.

El martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) expulsó a 18 militares presuntamente implicados en planes de terrorismo, y ayer el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, dijo que la cifra de expulsados aumentó a 33.

Maduro denunció hace diez días que se detectaron cuatro planes conspirativos planeados en EEUU y Colombia, con militares traídos desde esos dos países y Perú y algunos oficiales venezolanos captados en 2020 y 2021 por parte de la CIA.

Del otro lado, la Plataforma Unitaria advirtió sobre una “nueva ola represiva" y de "violación de derechos humanos" contra algunas figuras de la oposición que, dicen, están siendo perseguidas, secuestradas y encarceladas.

En un comunicado, la oposición lamentó que en menos de una semana fueron secuestrados tres coordinadores de campaña de la candidata Machado, y reclamaron a las autoridades un informe sobre el lugar de arresto y las condiciones de los "secuestrados".

"El país y el mundo ya conoce el 'modus operandi' del régimen de Nicolás Maduro, capítulos enteros de historias de ficción se presentan cada año, que van desde magnicidio, golpes de Estado o conspiraciones de todo tipo, y que sirven de argumento para emprender una razia selectiva contra la oposición venezolana", denunció la Plataforma, según la agencia Europa Press.

Para la alianza, "una vez más queda al desnudo la naturaleza totalitaria del régimen que, preso de la desesperación por el repudio de los venezolanos, reacciona con lo que sabe hacer muy bien: reprimir". (Télam)