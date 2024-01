El Gobierno de Nicaragua cierra otras 16 ONGs, en su mayoría religiosas

El Gobierno de Nicaragua ordenó hoy el cierre de otras 16 ONGs, en su mayoría católicas y evangélicas, alegando que incumplen con el reporte de sus finanzas, después de que el fin de semana desterrara a 18 religiosos hacia el Vaticano, en medio de un enfrentamiento con la Iglesia católica por su apoyo a las protestas de 2018.

De esta manera, ya son 20 las organizaciones no gubernamentales anuladas este año por el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega.

Como en anteriores ocasiones, las autoridades justifican la decisión en cuestiones de tipo administrativo, en este caso por no presentar datos de sus ingresos, con lo que sus bienes pasarán al Estado.

Nueve ONGs no habrían presentaron detalle de sus estados financieros por períodos de entre 1 y 14 años y quedaron "en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro", dijo una resolución del Ministerio del Interior publicada en el diario oficial La Gaceta.

Las organizaciones católicas canceladas son la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador y la Asociación Misioneros de la Compañía de María (Misioneros Montfortianos), y las evangélicas Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá, la Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética, la Fundación Iglesia Familiar Nueva restauración y la Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua.

También fue ilegalizada la Fundación Societa Dante Alighieri de Nicaragua, dedicada a la enseñanza del idioma italiano, la Asociación Niños del Fortín, que trabajaba con infantes en riesgo en el departamento de León, al oeste de Managua, y el Club Campestre de la ciudad de Estelí, al norte.

Los bienes muebles e inmuebles de esas nueve asociaciones serán traspasados a nombre del Estado, según la legislación que regula a los organismos sin fines de lucro, consignaron las agencias de noticias AFP y Europa Press.

De acuerdo con la resolución oficial, a otras siete ONGs se les canceló la personería jurídica por "disolución voluntaria de miembros", que adujeron falta de recursos o fondos para sus proyectos.

Entre estos últimos están la Fundación 21 Síndrome de Down Nicaragua, la Asociación Grupo de Profesionales de Apoyo Emocional y varias asociaciones evangélicas.

La clausura se da además en un marco legal endurecido para las ONGs en Nicaragua, donde Ortega ha cerrado unas 3.500 desde 2018.

La oposición política y organizaciones defensoras de los derechos humanos enmarcan estas medidas en la campaña represiva que comenzó tras las manifestaciones de ese año y que ha alcanzado también a medios independientes, activistas o líderes religiosos.

El Ejecutivo anunció el domingo la expulsión del país de casi una veintena de religiosos católicos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, convertido en símbolo de la disidencia y ya instalado en el Vaticano.

En el último año, las autoridades del país centroamericano han desterrado a más de 300 opositores, despojándolos incluso de la nacionalidad.

El Gobierno, que consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, asegura que algunas ONGs financiaron las protestas. (Télam)