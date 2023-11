El hijo del presidente pide citar a Trump por considerar que se lo investiga por razones políticas

El hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Hunter, acusado de delitos vinculados a la compra y tenencia de armas, pidió hoy a la Justicia que cite al exmandatario Donald Trump, con el argumento de que la investigación en su contra tenía motivaciones políticas.

Hunter Biden, de 53 años, presentó ante un Tribunal de Distrito federal en Delaware un pedido de búsqueda de documentos y registros de Trump, su exfiscal general Bill Barr, el exfiscal general interino Jeffrey Rosen y el exfiscal general adjunto interino Richard Donoghue.

El 10 de octubre último, Hunter Biden se había declarado inocente de tres cargos de delitos graves derivados de la compra de un revólver Colt Cobra calibre .38 en 2018 cuando, según admitió él mismo, era adicto a las drogas.

Está acusado de posesión ilegal de la pistola y de realizar declaraciones falsas por afirmar en los formularios requeridos para la compra del arma que no estaba consumiendo drogas en ese momento.

En el expediente judicial que solicitaba citaciones, su abogado, Abbe Lowell, dijo que había pruebas de que Trump había aplicado "presión incesante, inadecuada y partidista" sobre Barr -en su cargo hasta diciembre de 2020- y otros funcionarios del Departamento de Justicia para que investigaran a Hunter, citando entre otros numerosos tuits del magnate republicano .

Los problemas y controversias legales de Hunter, que incluyen acusaciones de políticos republicanos sobre supuestas prácticas comerciales corruptas en China y Ucrania, son un peso para su padre en momentos en que busca apuntalar su campaña en busca de otro mandato en los comicios de 2024.

Los republicanos acusan a Biden padre de haber "mentido" sobre los negocios que hizo su hijo en el exterior.

La disputa electoral de 2024 se encamina a una posible revancha contra Trump, el favorito para la presidencia republicana.

Hunter es un abogado formado en Yale convertido en artista, pero su vida se vio empañada por el alcoholismo y la adicción al crack.

Está en libertad condicional pero debe cumplir varias preceptos: someterse a una supervisión de un oficial de libertad condicional en California, buscar un empleo, no tener armas, no consumir ni alcohol ni drogas y someterse a pruebas de detección de drogas si lo requiere la justicia.

En junio, el acusado había llegado a un acuerdo con el fiscal federal David Weiss para declararse culpable sobre una serie de cargos de evasión fiscal que le permitiría evadir la cárcel y que se desestimaran las acusaciones por posesión ilegal de armas.

Después de que una jueza expresara reparos al acuerdo y éste quedara en suspenso, el hijo del mandatario se declaró en julio no culpable de evasión impositiva y fue imputado luego por los cargos vinculados al arma.

Sus adicciones están vinculadas al accidente de tránsito en el que murieron su madre y su hermana cuando él tenía tres años, por el que fue hospitalizado con una fractura craneal.

También vivió a la sombra de su hermano Beau, quien tuvo una importante carrera militar y se dedicó a la política antes de morir de un cáncer cerebral en 2015. (Télam)