El jefe del Pentágono se disculpó por haber ocultado su internación por cáncer

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, se disculpó hoy públicamente por haber ocultado su cáncer de próstata y su ingreso en un hospital tanto al presidente, Joe Biden, como al conjunto de la población, un tema que causó indignación en el país.

"Quiero ser muy claro. No manejamos esto bien. Yo no gestioné esto bien", dijo en conferencia de prensa, informó la agencia de noticias AFP.

"Debería haber informado al presidente de mi diagnóstico de cáncer. También debí habérselo dicho a mi equipo y a los estadounidenses. Asumo toda la responsabilidad. Pido disculpas a mis compañeros y a la población estadounidense", agregó.

En este sentido, explicó que cuando recibió la noticia fue como "un puñetazo en el estómago" y su primera reacción fue mantener la situación "en privado", aunque ello implicó que durante unos días que ni Biden ni su teórica sustituta temporal en el Pentágono, Kathleen Hicks, estaban al tanto de su ingreso, informó la agencia de noticias Europa Press.

No obstante, recalcó "que no hubo vacíos en las autoridades ni riesgos para el mando y control" del Departamento de Defensa.

Austin reconoció que "la población estadounidense tiene derecho a saber si sus líderes sufren problemas de salud que puedan afectar a su capacidad para ejercer su trabajo, aunque sea de manera temporal".

Asimismo, recordó que hay una investigación interna ya abierta.

El encargado de Defensa fue muy criticado cuando se supo que había sido hospitalizado y que su estado se había mantenido en secreto, en contra de los protocolos vigentes.

Todo ello en un momento en el que la primera potencia militar mundial sigue de cerca dos guerras: en Ucrania y en la Franja de Gaza.

Biden no supo nada del diagnóstico de cáncer durante semanas, según la Casa Blanca.

El asunto causó estupor incluso entre los demócratas y algunos republicanos pidieron la dimisión del secretario de Defensa, quien trató de amainar los ánimos.

Austin aprovechó para brindar detalles de sus problemas médicos, que en diciembre implicaron una cirugía poco invasiva, pero que derivaron a principios de enero en un nuevo cuadro que llevó a los médicos a recomendar su ingreso en una unidad de cuidados intensivos durante varios días.

"Me estoy recuperando bien, pero como pueden ver todavía estoy convaleciente", declaró a los periodistas. "Aún tengo algo de dolor en la pierna", dijo, y precisó que hace fisioterapia para superarlo.

Aclaró, además, que en ningún momento pidió a nadie de su cartera que mantuviese su situación en secreto y explicó que se disculpó "directamente" ante Biden, a quien agradeció la "plena confianza" demostrada en estas últimas semanas. (Télam)