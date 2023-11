El Kremlin avaló que haya "medidas duras y cierta censura" en tiempos de guerra

El Kremlin admitió hoy que en "tiempos de guerra" hacen falta "medidas duras", al avalar que haya "cierta censura" en los medios de comunicación social, en defensa de las medidas adoptadas desde el inicio de la agresión militar sobre Ucrania y que se han traducido en una persecución de la disidencia.

"Son tiempos duros", dijo el principal portavoz presidencial ruso, Dmitri Serguéievich Peskov, en declaraciones a un canal de noticias estudiantil, reproducido por la agencia de noticias Europa Press.

"En tiempos de guerra debería haber cierta censura y ciertas reglas que serían inaceptables en tiempos normales y pacíficos", añadió.

Peskov aconsejó a quienes quieran "especular" y lanzar críticas contra la actividad de las Fuerzas Armadas que "se lo piensen diez veces" antes de plantear cualquier opinión, aunque al mismo tiempo también admitió que no existe una línea clara sobre los comentarios que pueden ser aceptables o inasumibles por parte de las autoridades.

Así, ve "muy difícil" que puedan volver a Rusia quienes desde el extranjero intentan "desacreditar" a su país, y no sólo por una cuestión de futuras condenas, así sostuvo que "la gente no les aceptará".

Sobre el futuro político del actual presidente, Vladimir Putin, su portavoz ha dado por hecho que se presentará a las elecciones de marzo, y "sin dudas" ganará.

El mandatario aún no ha hecho oficial una candidatura que ya dan por hecho todas las partes, habida cuenta de los cambios legales a su medida para poder seguir en el poder. (Télam)