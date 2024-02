El Kremlin confirma que el periodista estadounidense Tucker Carlson entrevistó ayer a Putin

El periodista estadounidense Tucker Carlson entrevistó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ayer en Moscú, confirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Sí, puedo confirmarlo", respondió Peskov a la pregunta de los periodistas sobre si la entrevista de Carlson con Putin se había realizado en la víspera.

Asimismo, el vocero dijo que la supuesta transcripción de la entrevista que apareció en internet era una "falsificación absoluta", informó la agencia de noticias Sputnik.

Ayer, el periodista publicó un mensaje de video en la red social X con las torres del Kremlin de fondo, en el que afirmaba que entrevistaría al presidente ruso.

Explicó que lo iba a hacer porque "la mayoría de los estadounidenses no están informados" sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en esta región".

Además, denunció que el Gobierno estadounidense intentó dos veces interrumpir la entrevista y aseguró que no recibe dinero de ningún Gobierno o organización.

La acusación fue desmentida por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Carlson, de 54 años, es conocido por sus posiciones ultraconservadoras, realiza entrevistas independientes y las publica en la red social X.

El año pasado, fue sorpresivamente despedido de la cadena Fox News, de la que era el presentador estrella y su programa, el más visto.

Su partida del canal estuvo salpicada por escándalos, ya que Carlson denunció en su programa "Tucker Carlson Tonight" un supuesto fraude en las elecciones de 2020, que casi le cuesta a Fox News una demanda multimillonaria por parte de la empresa de máquinas de votación electrónica usadas para los comicios que ganó el presidente Joe Biden.

"Es probable que Tucker Carlson publique su entrevista con Putin mañana", informó el medio The Wall Street Journal (WSJ), y citó a fuentes conocedoras del asunto.

Carlson señaló que desde el inicio de la guerra los medios occidentales solo entrevistaron al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, convirtiéndolo todo en "propaganda gubernamental" y agregó que su equipo también ha solicitado una entrevista con el líder ucraniano. (Télam)