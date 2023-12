El Kremlin dice que no conoce el paradero del líder opositor ruso Navalny

El Gobierno ruso dijo hoy que desconoce el paradero del encarcelado líder opositor Alexey Navalny como el de cualquier otro preso, y rechazó la injerencia de Estados Unidos en este tema, luego de que abogados del dirigente dijeran que hace una semana no contactan con él.

"No, nosotros no tenemos ni intención ni posibilidad de conocer la suerte de los presos y los pormenores de su estancia en las correspondientes instituciones penitenciarias", dijo Dmitri Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, en su rueda de prensa telemática diaria.

A su vez, tachó de "inadmisible" la injerencia de Estados Unidos en la situación de Navalny, que cumple una condena de casi 30 años de cárcel por "extremismo".

"Aquí estamos hablando de un preso que fue declarado culpable en virtud de la ley y está cumpliendo la condena que se le dictó. Consideramos inadmisible e imposible cualquier injerencia, sea de quien sea, incluido Estados Unidos", señaló Peskov.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, adelantó ayer que manifestará a Moscú su "preocupación" por el estado de Navalny, y la Unión Europea (UE) reiteró hoy su pedido de que sea liberado.

Sus colaboradores, que denuncian desde hace una semana la imposibilidad de contactar con el político, dieron ayer la voz de alarma de que éste ya no se encontraba en la prisión número 6 de la región de Vladimir, cerca de Moscú, donde cumplía su condena desde junio de 2022.

"Acaban de decirle a su abogado que el preso Navalni ya no está en la cárcel", escribió hoy en X Kira Yarmish, una de las aliadas del opositor.

Por el momento, se desconoce si el líder opositor será trasladado a una prisión en la parte europea de Rusia o a otra penitenciaría en Siberia.

Sus aliados acusan al Kremlin de querer silenciarlo justo después de que el presidente Putin anunciara su intención de presentarse a la reelección.

El pasado 7 de diciembre, Navalny pidió desde la cárcel votar contra el jefe del Kremlin en las elecciones del 17 de marzo de 2024.

"Ese día llamamos a todos a acudir a las urnas y votar contra Vladimir Putin. Esto se puede hacer poniendo una cruz en la casilla de cualquier otro candidato", escribió en su canal de Telegram.

Navalny también anunció la puesta en marcha de una página web (neputin.org) que pedía a los rusos a apoyar a cualquier candidato a la presidencia, salvo el actual jefe del Kremlin.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, reiteró este martes su llamado a la liberación inmediata de Navalny.

"La UE reitera su llamado por la liberación inmediata e incondicional de su encarcelamiento políticamente motivado", señaló Borrell en la red X (antes Twitter).

En su mensaje, el diplomático español agregó que "los líderes políticos de Rusia son responsables de su seguridad y salud en prisión, y por ello deberán rendir cuentas".

(Télam)