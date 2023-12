El Kremlin dispuesto a trabajar con un líder de Estados Unidos que sea "cuidadoso" con Rusia

El presidente Vladímir Putin está dispuesto a trabajar con cualquier líder de Estados Unidos que entienda que "hay que ser más cuidadoso con Rusia y tener en cuenta sus preocupaciones", afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en referencia a las elecciones del año próximo en la potencia norteamericana.

"Con cualquiera que entienda que a partir de ahora hay que ser más cuidadoso con Rusia y tener en cuenta todas sus preocupaciones", dijo Peskov en una entrevista con la cadena NBC News, en la que se le preguntó si Moscú podría trabajar en las relaciones bilaterales con el expresidente Donald Trump, favorito para ser candidato nuevamente por el Partido Republicano.

Según el vocero, Putin preferiría un presidente estadounidense "más constructivo" con Rusia y que comprenda "la importancia del diálogo".

Durante su mandato, Trump elogió el estilo de liderazgo de Putin y fue acusado de acercarse al líder ruso.

No obstante, Peskov no mencionó a Trump por su nombre y cuestionó la afirmación del magnate de que si es reelecto pondría fin a la guerra en Ucrania en un día, diciendo que es un conflicto “demasiado complicado” para resolverlo tan fácilmente.

Peskov también acusó a Estados Unidos y Occidente de prolongar innecesariamente la guerra en Ucrania, que se desató el 24 de febrero del 2022 cuando fue invadida por Rusia, y de enviar a Kiev mensajes contradictorios sobre el apoyo que recibirá.

Además, culpó a Washington de tirar miles de millones de dólares “al viento” al proporcionar ayuda militar y financiera a Kiev, algo que, según estimó, no logró mucho en el campo de batalla.

"Hay que entender tu responsabilidad por esto", dijo Peskov, hablando en inglés. "Estás haciendo que este conflicto sea más largo", añadió, según declaraciones que reproduce la agencia de noticias Sputnik.

Pese al apoyo de Estados Unidos a Kiev, la visita del presidente ucraniano Volodimir Zelenski a Washington a principios de esta semana no logró asegurar un nuevo paquete de 61.000 millones de dólares.

“Les están diciendo: vayan y mueran”, dijo Peskov sobre Estados Unidos. “No se preocupen, les daremos suficiente dinero y suficiente armamento, pero deberían irse y morir. Y sabes muy bien que no pueden ganar”, comentó.

En un impulso de apoyo a Kiev, la Unión Europea (UE) acordó ayer iniciar conversaciones de adhesión con Ucrania, pero el bloque no pudo acordar un paquete de asistencia financiera de 55.000 millones de dólares debido a la oposición de Hungría, cuyo líder mantiene estrechos vínculos con Rusia.

Incluso si continúa el respaldo de Occidente, dijo Peskov, Ucrania nunca podrá igualar el potencial militar y económico de Rusia, lo que hace que la resistencia sea "inútil" y las señales de Washington a sus líderes "contradictorias". (Télam)