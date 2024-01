El líder de los hutíes advierte a EEUU de que "no quedará sin castigo" su ataque a los buques

El líder de los rebeldes yemeníes hutíes, Abdul Malik al-Houthi, advirtió hoy de que el ataque estadounidense que hundió varias embarcaciones y mató a diez hutíes la semana pasada en el mar Rojo "no quedará sin respuesta ni castigo".

"El sionista estadounidense fue arrogante y cometió la tontería de atacar a traición a un grupo de héroes navales mientras desempeñan su sagrada misión en el mar Rojo y este ataque criminal no quedará sin respuesta ni castigo", expresó en un discurso televisado que recogió la agencia yemení de noticias SABA, reproducido por la agencia Europa Press.

Los hutíes han lanzado más de 20 ofensivas contra buques mercantes que surcan las aguas del mar Rojo en las últimas semanas, en el marco de sus acciones en la zona en solidaridad con el movimiento islámico palestino Hamas ante la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza.

El vocero militar del grupo, Yahya Sari, había mencionado que los hutíes seguirán evitando que "buques israelíes o que vayan a puertos en la Palestina ocupada naveguen por el mar Rojo y el mar Arábigo hasta que se entregue la comida y medicina que necesitan los hermanos en la Franja de Gaza".

Por su parte, un alto oficial militar de Estados Unidos detalló que este jueves los hutíes lanzaron un dron naval cargado de explosivos que detonó en aguas marítimas internacionales.

"Un dron naval de superficie de ataque unidireccional detonó en vías marítimas internacionales. Afortunadamente, no hubo bajas y no impactó ninguna embarcación", dijo a periodistas el vicealmirante Brad Cooper, comandante de las fuerzas navales estadounidenses en Medio Oriente, según consignó la agencia de noticias AFP.

El incidente se registró un día después de que un conjunto de 12 países liderados por Estados Unidos advirtiera a los rebeldes respaldados por Irán que habría "consecuencias" si no detenían los ataques contra buques comerciales.

La marina estadounidense indicó que ya hubo 25 ataques contra barcos mercantes en el sur del mar Rojo desde el 18 de noviembre, en una importante vía de tránsito comercial

Como respuesta, el 18 de diciembre Estados Unidos había anunciado una nueva operación multinacional, con participación de más de 20 países, para hacer frente conjunto a los desafíos de seguridad en el sur del mar Rojo y el golfo de Adén.

Los hutíes de Yemen, respaldados por el Gobierno iraní, controlan extensas partes del país árabe, incluyendo su capital, Sanaá, y combaten desde hace años al Gobierno liderado por Abdo Rabu Mansur Hadi, en una guerra civil que es ampliamente vista como un enfrentamiento velado entre Arabia Saudita e Irán. (Télam)