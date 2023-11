El líder del partido español de extrema derecha Vox viene a la asunción de Milei

El presidente del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal, confirmó hoy que viajará a Buenos Aires para asistir como invitado el próximo 10 de diciembre a la toma de posesión del presidente electo de Argentina, Javier Milei.

En diálogo con periodistas, antes del acto de apertura de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados, Abascal aseguró que acudirá a la investidura de Milei.

Fue el propio presidente electo argentino quien invitó al líder de Vox a asistir a la ceremonia, una cita a la que todavía no se sabe quién acudirá en representación del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Tras la victoria del candidato de La Libertad Avanza, el 19 de noviembre, Abascal señaló que con Milei se abría "un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica". "¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!", publicó el presidente de Vox en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Además de Abascal, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro también le hizo llegar sus calurosas felicitaciones a Milei y se comprometió a estar presente en el Congreso Argentino durante la jura como Presidente de la Nación.

También se cursaron invitaciones a otros mandatarios, entre ellos el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pero la presencia de Bolsonaro, a quien le ganó ajustadamente la presidencia y mantiene una tensa relación, sería un obstáculo para la decisión de asistir o no.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump también felicitó al dirigente liberal libertario argentino y, aunque no lo confirmó aún, dejó abierta la posibilidad de estar presente en el momento en que tome posesión del cargo. (Télam)