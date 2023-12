El líder opositor ruso Navalny lleva 16 días desaparecido, denuncia su entorno

El dirigente opositor ruso Alexey Navalny lleva ya 16 días con paradero desconocido, según denunció hoy su entorno que teme por su vida, ya que no hay datos de él en los registros de la cárcel a la que fue enviado para cumplir desde una condena.

Los tribunales paralizaron las sesiones judiciales en las que tenía que comparecer, luego de varias audiencias en las que estuvo ausente, pese a que el activista asistía habitualmente de forma virtual desde prisión, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Navalny se supone que tenía que tener una audiencia ahora", dijo su portavoz, Kira Yarmish, en su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde confirmo que de nuevo no asistió.

El tribunal prometió solicitar información sobre el paradero de Navalny, pero su vocera recordó que "eso también se prometió antes".

El dirigente opositor estaba recluido en una celda de la prisión de Melekhovo, 235 kilómetros al este de Moscú, y "ya no aparece en sus registros", denunció su entorno.

"No tenemos ninguna información sobre Alexey desde hace 16 días", advirtió.

El Kremlin negó tener información sobre la situación y condenó las críticas internacionales sobre este caso por considerarlas una injerencia en asuntos internos.

Navalny es uno de los principales símbolos de la disidencia al presidente Vladimir Putin y encadena varias causas judiciales.

"Estamos profundamente preocupados por estos informes de que ya lleva fuera supuestamente una semana y ni sus representantes ni su familia saben dónde está", dijo recientemente el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby.

La vocera de Navalny contó que sus abogados fueron el viernes y el domingo a "dos colonias penales en la región de Vladimir, al este de Moscú, donde podría estar", pero les dijeron que "no estaba allí".

El opositor, famoso por sus denuncias que expusieron casos de corrupción que involucran a funcionarios rusos, algunos con cargos muy altos, fue detenido en varias oportunidades y condenado a penas de arresto por organizar o participar en manifestaciones no autorizadas.

En agosto de 2020, fue internado y estuvo en coma en un hospital de Siberia por un presunto envenenamiento que su entorno atribuyó a su actividad en política, aunque el Kremlin siempre negó cualquier implicación. (Télam)