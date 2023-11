El mayor hospital de Gaza se queda sin electricidad y se agrava la situación humanitaria

El mayor hospital de la Franja de Gaza se quedó sin electricidad ante la falta de combustible para hacer funcionar los generadores, informaron hoy el movimiento islamista palestino Hamas y ONG, en medio de nuevos pedidos a Israel para que no ataque a civiles y el llamado de los países árabes a que el Consejo de Seguridad de la ONU emita una resolución "vinculante" que ponga fin a la "agresión" israelí.

"Este es el momento del que habíamos estado alertando al mundo", dijo el viceministro de Salud de la Franja, Yusef Abu Alreesh, al referirse al panorama en el hospital Al Shifa en declaraciones a la cadena Al Jazeera.

El complejo está completamente sitiado, lo que mantiene atrapadas en el interior a numerosas personas, y el futuro de los pacientes es incierto, entre ellos 39 bebés en incubadoras, indicó el funcionario.

La ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI) informó posteriormente que dos bebés prematuros murieron por la interrupción de su tratamiento debido a cortes de energía.

"Debido a la falta de electricidad, podemos informar que la unidad neonatal de cuidados intensivos dejó de funcionar. Dos bebés prematuros murieron y hay un riesgo real para la vida de otros 37 prematuros" en el hospital Al Shifa, señaló la organización de médicos israelíes en un comunicado.

Médicos Sin Fronteras (MSF) también confirmó que el centro de salud se quedó sin energía eléctrica, además de dar cuenta de la imposibilidad de usar las ambulancias por la falta de combustible y el asedio a los evacuados que se refugiaron allí.

"El hospital se quedó sin energía eléctrica ayer. Las ambulancias ya no pueden desplazarse para recoger a los heridos, y los bombardeos incesantes impiden evacuar a los pacientes y al personal. Miembros de MSF están presenciando cómo se está disparando a la gente que intenta huir del hospital", indicó la organización en un comunicado.

El director de Al Shifa, Mohammed Abu Salmiya pidió "a la comunidad internacional que presione al gobierno israelí para que deje de atacar hospitales y ambulancias".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 20 de los 36 hospitales de Gaza "ya no funcionan en absoluto", en la quinta semana del conflicto.

La Media Luna Roja palestina indicó además ayer que francotiradores dispararon contra el hospital Al Quds, lo que dejó al menos un muerto.

Israel, por su parte, afirmó que no vacilará en "matar" a comandos de Hamas que disparen desde centros médicos.

"Si vemos a terroristas disparando desde hospitales, haremos lo que tenemos que hacer (…), los mataremos", dijo el portavoz militar israelí Richard Hecht, que igualmente reconoció el carácter "sensible" de ese tipo de operaciones.

Otro militar negó hoy que las fuerzas israelíes estén atacando el hospital Al Shifa y aseguró, en cambio, que hay enfrentamientos con milicianos de Hamas en sus alrededores.

"No hay disparos en el hospital y no hay asedio. El lado este del hospital permanece abierto", dijo el coronel Moshe Tetro, responsable para Gaza del COGAT, el órgano del Ministerio israelí de Defensa que supervisa las actividades civiles en los territorios palestinos.

El jueves pasado, este mismo militar, dijo que "no hay una crisis humanitaria en la Franja de Gaza"

Esas fuerzas acusan a Hamas de utilizar los hospitales para lanzar ataques y ocultar sus túneles, lo que el movimiento niega, afirmando que está dispuesto a recibir a "un equipo internacional" para investigar.

Israel prometió destruir a Hamas después de que ese grupo lanzara una incursión desde Gaza el 7 de octubre, en la que murieron 1.200 personas, según el último balance que actualizó la cifra inicial de 1.400, y capturara a unos 240 rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.

Los ataques de Israel a su vez dejaron más de 11.000 muertos, entre ellos unos 4.500 niños, de acuerdo con el movimiento que gobierna en la Franja de Gaza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, exhortó ayer a Israel a "cesar" los ataques a civiles. En una entrevista a la BBC dijo que eran bombardeados "bebés, mujeres, ancianos".

"No hay justificación" y "ninguna legitimidad", aseguró, consignó la agencia de noticias AFP.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le contestó que "la responsabilidad de cualquier daño a civiles recae en Hamas" que, según él, usa a la población "como escudos humanos".

Mientras tanto, dirigentes árabes y musulmanes se reunieron hoy en Arabia Saudita para debatir una postura unificada sobre el conflicto y en su declaración final pidieron que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte "una resolución decisiva y vinculante" para poner fin a la "agresión" de Israel en la Franja de Gaza.

El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, inauguró el foro conjunto de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) y de la Liga Árabe instando a un cese de hostilidades para parar la "catástrofe humanitaria" en la Franja de Gaza.

En la cumbre también intervino el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, quien pidió "protección internacional" para ese pueblo ante los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes y de colonos tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania.

Abbas hizo especial énfasis en Estados Unidos, al que solicitó que ponga fin a la "agresión israelí, a la ocupación y a las profanaciones de nuestros lugares sagrados", consignó la agencia de noticias Europa Press.

En tanto, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, acusó al mundo de permitir a Israel actuar como si estuviera por encima de las leyes del derecho internacional: "¿Cómo se puede atacar a hospitales y el mundo seguir callado?".

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hizo un llamamiento a que se investigue el arsenal nuclear de Israel, país que considera se comporta como el "niño mimado" de Occidente.

Pero el más duro fue el presidente iraní, Ebrahim Raisi, que pidió a los países musulmanes que designen al Ejército israelí como una "organización terrorista" por su operación militar en la Franja de Gaza.

El líder del país, acérrimo enemigo de Israel, solicitó además a los países musulmanes a "armar a los palestinos" si "continúan los ataques".

Por otra parte, Israel amplió hoy de cuatro horas a siete el plazo otorgado para la evacuación de civiles que quieran huir de la zona norte de la Franja de Gaza, después de que en los últimos días varias decenas de miles de personas se trasladaran hacia otras áreas del sur del enclave.

La fuerza apunta que "cientos de miles" de gazatíes han huido ya del norte de Gaza, donde Israel asegura que Hamas concentra sus operaciones, en busca de refugio.

Israel recomienda la salida de la población de una zona que describe como "de combates generalizados", si bien en los últimos días varios responsables de la ONU dejaron claro que en Gaza no hay ningún lugar seguro.

Además de la Franja de Gaza, la guerra se extendió a Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, Siria y Líbano, donde opera el movimiento chiita Hezbollah.

En ese sentido, el Ejército israelí realizó hoy el primer ataque en profundidad en territorio libanés desde el recrudecimiento de las hostilidades el 7 de octubre pasado.

Un bombardeo mediante un dron golpeó un vehículo a 45 kilómetros al norte de la frontera entre los dos países.

Esta guerra generó numerosas manifestaciones en distintas partes del mundo, tanto a favor de Palestina como de Israel.

La más importante del sábado ocurrió en Londres, donde unas 300.000 personas participaron de una marcha propalestina para pedir un alto el fuego en Gaza.

La movilización transcurrió ante un masivo despliegue de la policía porque la protesta generó inquietud, ya que coincidió con el Día del Armisticio, que conmemora el fin de los combates en la Primera Guerra Mundial en 1918.

En este contexto, manifestantes ultraderechistas y la Policía se enfrentaron hoy en Londres en medio de la confluencia de marchas, lo que dejó unos 92 detenidos. (Télam)