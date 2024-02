El minero chileno Sepúlveda sobre Piñera: "Me va a faltar vida para agradecerle lo que hizo"

El minero Mario Sepúlveda, jefe de la escuadra de 33 trabajadores que quedó atrapada en una mina cerca de la ciudad norteña de Copiapó en 2010 y fue rescatada 69 días después por una gran operación ordenada por el entonces presidente Sebastián Piñera, recordó hoy con afecto al exmandatario, fallecido ayer al caerse el helicóptero en el que viajaba, al expresar que le va "a faltar vida para agradecer lo que hizo".

"Nosotros estábamos esperando el momento de morir", y Piñera "se comprometió a sacarnos vivos o muertos", recordó Sepúlveda en charla con Radio Cooperativa.

El trabajador, cuyo abrazo con Piñera luego de salir de la mina San José fue visto y celebrado en todo el mundo, añadió: "Para mí, que se haya comprometido con esas ganas, con esas garras, yo creo que cualquiera no nace (con esa aptitud). Me va a faltar vida para agradecer lo que hizo".

El derrumbe de la mina San José se produjo el jueves 5 de agosto de 2010, y dejó atrapados a 33 mineros a unos 600 metros de profundidad durante 69 días.

Las tareas de rescate ordenadas por el Gobierno chileno tuvieron un primer paso fundamental cuando se logró colocar un conducto vertical por el que se les hizo llegar a los mineros alimentos, bebidas y medicamentos, mientras se construía otra columna por la que se envió un precario ascensor que sacó, uno por uno, a los trabajadores de las profundidades el 13 de octubre.

Por ese mismo conducto, los trabajadores enviaron una primera nota manuscrita ya célebre que decía: "Estamos bien en el refugio los 33".

Sepúlveda sostuvo que tiene "muy lindos recuerdos (de Piñera). Primero que el hombre fue muy respetuoso de nuestra familia en general. Hermanos, papá, tíos y quienes llegaron al campamento Esperanza hablaban muy bien de él".

"Mis familiares tienen muy bonitas cosas que hablar de él porque el viejo no solo era presidente, sino que a ratos se le olvidaba un poco la Presidencia y se iba por la parte humana", complementó.

Respecto de los momentos previos al rescate, relató: "Nosotros estábamos esperando el momento de morir, porque así fue nuestra verdad. Y, por otro lado, desde arriba, todos tenían la esperanza de que existiera una persona que diera la cara, y mi familia me cuenta que en algún momento llegó el presidente en helicóptero, llamó a todas las familias y se compromete y dice: 'Yo a los mineros los saco vivos o muertos'".

El minero también recordó el momento en que Piñera compartió con todos los rescatados tras el exitoso operativo al relatar que "también viví bonitos momentos después de ser rescatado, porque después nos llevaron al hospital y él fue y estuvo toda la tarde con nosotros, riéndose y echando la talla (haciendo bromas), sin ningún protocolo, algo súper natural".

"Piensa tú que éramos 33 obreros, todos buenos pal 'hueveo', para la talla, te cuento cómo lo agarramos pal hueveo al viejo, que se cagaba de la risa. Nosotros le contábamos anécdotas y el hombre de igual a igual compartiendo con nosotros, con la corbata dada vuelta para el otro lado, estaba hasta sin vestón (saco de traje), súper natural", recordó.

Piñera (2010-14 y 2018-22) murió ayer a los 74 años en un accidente de helicóptero ocurrido en la comuna de Lago Ranco, en el sur del país.

El aparato, piloteado por el expresidente, cayó a un lago en medio de fuertes inclemencias climáticas y Piñera se hundió en las aguas dentro del helicóptero, ya que no logró desabrocharse el cinturón de seguridad y eyectarse, como sí lo pudieron hacer tres hombres que viajaban con él.

Así como su primer mandato quedó en la historia por el rescate de los mineros, el segundo no será menos recordado, pero por una gestión represiva contra decenas de miles de ciudadanos que en 2019 salieron a las calles a hacer una serie de reclamos, en lo que se conoció como el "estallido social" en Chile.

Las protestas que asolaron al país desde el 18 de octubre de ese año dejaron una treintena de fallecidos y 460 personas con lesiones oculares, en tanto 25 estaciones del subte fueron incendiadas y se presentaron más de 2.000 denuncias contra Carabineros. (Télam)