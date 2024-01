El nuevo canciller francés visita Ucrania en su primera visita al extranjero

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, llegó hoy a Kiev en su primera visita al extranjero desde su nombramiento, y aseguró que Ucrania "es y seguirá siendo la prioridad" de París, a pesar de la "multiplicidad de crisis" que hay en el mundo.

Séjourné, nombrado el jueves en reemplazo de Catherine Colonna, "llegó a Kiev en su primer desplazamiento sobre el terreno, para proseguir la acción diplomática francesa y reiterar el compromiso de Francia con sus aliados y las poblaciones civiles", según un mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores en la red social X.

Ucrania "es y seguirá siendo la prioridad de Francia", pese a la "multiplicación de crisis" en el mundo, dijo el flamante ministro, de 38 años, en conferencia de prensa tras reunirse con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, informó la agencia de noticias AFP.

"En Ucrania está en juego la defensa de los principios fundamentales del derecho internacional", agregó Séjourné, que prevé reunirse también con el presidente Volodimir Zelenski.

La invasión rusa de Ucrania cumplirá dos años el 24 de febrero próximo.

La visita de Séjourné se produce en un momento delicado para Ucrania, ya que sus aliados en Europa y Estados Unidos están teniendo dificultades para mantener todo su apoyo financiero y militar, que en el caso de Francia escala a los 3.200 millones de euros.

La ayuda prometida a Ucrania entre agosto y octubre de 2023 cayó globalmente casi un 90% respecto al mismo período de 2022, y alcanzó así su punto más bajo desde el inicio de la invasión, según una encuesta del Instituto Kiel de diciembre.

"La ayuda de Francia es a largo plazo y esto es lo que he venido a decir a Kiev en mi primer viaje", expresó el ministro en X.

En la Unión Europea, un paquete de ayuda por valor de 55.000 millones de dólares se ha visto bloqueado en Bruselas por las reticencias de Hungría, y en el Congreso estadounidense hay divisiones, principalmente por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes (Cámara baja) sobre la conveniencia de enviar más ayuda a Kiev.

Zelenski afirmó esta semana durante una gira por los países bálticos que "las dudas de los socios respecto a la ayuda financiera y militar a Ucrania no hacen más que aumentar la valentía y la fuerza de Rusia".

Igualmente, pidió más medios de defensa aérea, teniendo en cuenta que su país se sigue viendo sometido a ataques continuos de las fuerzas rusas.

En la última andanada, esta madrugada, Rusia lanzó 40 misiles y drones contra Ucrania, según el ejército ucraniano, sin que se reportaran víctimas mortales por el momento.

La aviación ucraniana dijo haber destruido ocho misiles, y agregó que "más de 20 proyectiles" no lograron alcanzar sus objetivos gracias en parte a los medios de defensa electrónica.

El ejército ruso afirmó en un comunicado que atacó instalaciones militares industriales, que fabricaban obuses, drones y pólvora, y que alcanzó "todos" sus blancos.

Séjourne es una de las grandes novedades del remodelado gabinete francés anunciado esta semana.

El político, asesor de campaña electoral del presidente francés, Emmanuel Macron, es el actual secretario general de su partido Renacimiento, cargo que seguirá ostentando a petición del mandatario. (Télam)