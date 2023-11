El oficialismo mexicano cierra filas detrás de la candidatura presidencial de Sheinbaum

El exministro de Exteriores de México y antiguo aspirante presidencial por el partido oficialista Morena, Marcelo Ebrard, aseguró haber limado asperezas con la vencedora de las primarias, Claudia Sheinbaum, y haber llegado "a un entendimiento" tras los desencuentros en aquella votación.

Así, Ebrard dijo que él y su equipo están "cerca" de Sheinbaum y que este acercamiento de posturas se evidenciará en un futuro acto de campaña de la candidata.

"En la próxima ocasión la acompañaremos, no hay fecha, pero será pronto", expresó el exministro en una entrevista para Radio Fórmula, citada por la agencia de noticias Europa Press.

Sin embargo, Ebrard señaló que su decisión de no abandonar Morena y continuar en las filas del partido tiene como objetivo reivindicar el respeto a las voces disidentes en el oficialismo, abogar por "ampliar" la coalición de fuerzas y "acercarse a la clase media".

El 7 de septiembre pasado, Sheinbaum ganó las elecciones internas de Morena de cara a las presidenciales de 2024 con el 39,4% de la encuesta principal, y Ebrard recibió el 25,6%, mientras que en otras cuatro "encuestas espejo" el resultado fue similar.

El excanciller aseguró que el proceso en Morena para elegir a un candidato rumbo a la presidencia fue sin equidad y tuvo irregularidades, aunque las cinco encuestas dieron una ventaja de dos dígitos (13,8 puntos) a Sheinbaum.

Tras estas denuncias Ebrard amenazó con su salid del espacio político, e incluso se llegó a especular con una posible candidatura en solitario para junio próximo o incluso un apoyo a la opositora Xóchitl Gálvez.

Sin embargo, hace unas semanas, el excanciller anunció su permanencia en Morena.

En tanto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó hoy haber recibido ayer una visita de Sheinbaum en el Palacio Nacional.

"Ayer vino también aquí", contó en su habitual rueda de prensa diaria.

"Estuvo Claudia aquí ayer. Tenía interés en hablar conmigo, comentamos algunas cosas, cómo le ha ido, somos amigos, es la dirigente del movimiento al que pertenezco", dijo, negando que Ebrard fuera uno de los temas de conversación.

López Obrador reveló que hablaron de asuntos familiares y de sus "achaques", al mismo tiempo que descartó que la presencia de Sheinbaum en Palacio Nacional afecte a la equidad de la próxima cita electoral.

Exalcaldesa de la Ciudad de México, Sheinbaum presentó ayer a su equipo, dentro de la campaña “Sigamos Haciendo Historia” que aglutina a Morena y sus dos aliados, los partidos de los Trabajadores y Verde Ecologista.

En el equipo oficialista no está el excanciller Marcelo Ebrard, pero Sheinmbaum dijo que el dirigente “está muy cerca”.

(Télam)