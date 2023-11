El padre de dos de los argentinos secuestrados por Hamas confirmó que "están vivos" y "bien"

El padre de dos de los argentinos desaparecidos el 7 de octubre, tras el ataque a Israel por el movimiento islamista palestino Hamas, sospechados de estar cautivos en la Franja de Gaza, confirmó hoy "que se encuentran vivos" y "están bien", luego de que algunas rehenes liberadas testificaran haberlos visto.

El periodista y educador argentino-israelí Itzik Horn, quien vive hace más de 20 años en Israel, es padre de Yair y Eitan Horn, dos argentinos que se encontraban desaparecidos y que se presumía que habían sido secuestrados por Hamas, durante el ataque en el que fueron tomados unos 240 rehenes y fueron asesinadas unas 1.200 personas, en su mayoría civiles.

"Queridos amigos, tengo que darles una muy buena noticia. Entre las 13 personas que liberaron ayer, 12 eran del kibutz Nir Oz, que es el kibutz de donde se llevaron a los chicos y por diversas fuentes me comenzó a llegar hoy por la mañana que una de las liberadas los vio", detalló Horn en un mensaje de audio que tuvo acceso Télam.

"Otra camino a los túneles a Gaza con Eitan y otra que en el mismo coche que se la llevaron a ella se los llevaron a Iair y a Eitan; y otra avisó que estuvieron encerradas en la misma habitación en el mismo lugar en los túneles", continúo.

"Los chicos efectivamente están bien, están vivos, qué es lo más importante, y bueno ahora hay que armarse de paciencia, esto va a ir para muy largo, pero lo más importante es que los chicos están vivos", precisó Horn, con quien Télam mantuvo un intercambio de mensajes por Whatsapp para confirmar la noticia.

Horn no tiene información de que sus hijos vayan a ser liberados en el marco del acuerdo entre Israel y Hamas, mediado por Qatar, donde hasta el momento se privilegia liberar a mujeres mayores y madres con niños.

La historia de los dos argentinos desaparecidos se había difundido en las redes sociales por medio de un video que contó con la participación del actor Ricardo Darín, junto a familiares y amigos de los dos hermanos, quienes exigieron la liberación de los rehenes captura por Hamas.

"Liberen a la gente inocente, por favor detengan esto", se pronunció Darín en el video.

En el texto que acompañaba al video de la campaña se había precisado que los hermanos Horn "desaparecieron sin rastro, se sospecha que el grupo Hamas los tiene, cualquier dato de su paradero será agradecido, pedimos su pronta vuelta a casa sanos y salvos".

Su padre había expresado el pasado 11 de octubre que sus hijos no estaban en los hospitales israelíes, no habían encontrado sus cuerpos y que "ninguna organización gubernamental tomó contacto" con ellos.

Ayer, miembros armados y uniformados de Hamas entregaron 24 rehenes (13 israelíes, diez tailandeses y un filipino) al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para ser llevados a Israel a través de Egipto.

En un primer momento, circuló una información que aseguraba que dos de las liberadas, Danielle Aloni y su hija Emilia, tenían nacionalidad argentina, pero una fuente de la Embajada de Israel en Buenos Aires consultada por Télam dijo que estas personas tienen familiares en la Argentina, pero no son ciudadanas del país, tras un acuerdo de tregua temporal para intercambiar a los capturados en la Franja de Gaza por presos palestinos y permitir el ingreso de ayuda humanitaria al enclave costero

De su lado, Israel excarceló a 39 palestinos presos en sus cárceles.

La puesta en libertad de los rehenes en la Franja de Gaza se produjo 49 días después de su secuestro, tras el ataque de milicianos palestinos del 7 de octubre, en el que mataron a más de 1.200 personas, en su gran mayoría civiles, y secuestraron a más de 240 personas, entre ellos una veintena de argentinos.

Ese ataque, provocó una guerra abierta entre Israel y el grupo islamista en el enclave palestino, donde se registraron hasta cerca de 15.000 muertos, de los cuales 6.100 son niños, según Hamas, que gobierna la Franja de Gaza.

Por su parte Qatar anunció este sábado que una segunda tanda de 13 rehenes israelíes y 7 extranjeros cautivos en la Franja de Gaza serán liberados "esta noche" a cambio de 39 presos palestinos, en el segundo día de tregua entre Israel y Hamas.

(Télam)