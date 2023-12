El Papa aboga por una diplomacia multilateral frente a los conflictos del mundo

El Papa Francisco dijo hoy que los conflictos armados abiertos en el mundo exigen una urgente "reconfiguración de la diplomacia multilateral", no solo prevenir y resolverlos, sino también consolidar la convivencia pacífica y el desarrollo humano de los pueblos.

Así lo manifestó este jueves en el Vaticano al recibir en audiencia a los embajadores de Kuwait, Nueva Zelanda, Malawi, Guinea, Suecia y Chad, ante quienes reiteró que la labor diplomática debe buscar la paz.

"A la luz del alcance global de los conflictos en curso, la comunidad internacional se ve obligada a afrontar, a través de los instrumentos pacíficos de la diplomacia, el desafío de encontrar soluciones globales a las graves injusticias que tan a menudo los causan", dijo.

"Comienza su misión en un momento especialmente conflictivo, marcado por la multiplicación de los conflictos armados, en lo que durante mucho tiempo he llamado una Tercera Guerra Mundial que se libra a trozos", añadió el Papa ante los embajadores.

Una diplomacia multilateral debe intentar "dar respuestas concretas a los problemas emergentes e idear mecanismos globales capaces de hacer frente a los cambios ambientales, sanitarios, culturales y sociales actualmente en curso", afirmó, informó el portal de noticia vaticano Vatican News.

"La noble y paciente labor diplomática a la que ustedes se dedican no solo debe buscar, prevenir y resolver conflictos, sino también consolidar la convivencia pacífica y el desarrollo humano de los pueblos, promoviendo el respeto a la dignidad humana, defendiendo los derechos inalienables de todo hombre, mujer y niño y promoviendo modelos de desarrollo económico y humano integral", agregó el Papa.

En el contexto de los factores que deben abordarse en la labor diplomática, Francisco también mencionó la gestión del cambio climático, tema de su reciente discurso a la conferencia internacional COP28 que se desarrolla en Dubai.

Sobre la COP28, indicó que espera que "pueda constituir un paso histórico hacia adelante para responder con sabiduría y previsión a estas amenazas claras y presentes al bien común universal".

"El futuro de todos depende del presente que elijamos. Oramos para que los líderes de las naciones se unan para adoptar medidas concretas que nos permitan entregar a las generaciones futuras un mundo más parecido al jardín fértil que el Creador ha confiado a nuestro cuidado y administración", destacó Francisco. (Télam)