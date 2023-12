El Papa denuncia las "matanzas de inocentes en el mundo" y critica "masacres debidas a las armas"

El Papa Francisco denunció hoy las "matanzas de inocentes en el mundo", en un mensaje en la red social X en el que también repudió las "masacres" causadas por "las armas".

"Cuántas matanzas de inocentes en el mundo: en el vientre materno, en las rutas de los desesperados que buscan esperanza, en las vidas de tantos niños cuya infancia está devastada por la guerra. Estos niños son los pequeños Jesús de hoy", lamentó.

Subrayó que actualmente, "como en el tiempo de Herodes, las intrigas del mal, que se oponen a la luz divina, se mueven a la sombra de la hipocresía y del ocultamiento".

"¡Cuántas masacres debidas a las armas ocurren en un silencio ensordecedor, a escondidas de todos!", exclamó el sumo pontífice, citado por Vatican News y la agencia de noticias Europa Press.

El argentino Jorge Bergoglio pronunció en varias ocasiones las palabras "masacre de los inocentes", en recuerdo a las víctimas de los conflictos en curso, en Ucrania, Siria, Yemen, Armenia, Azerbaiyán, Sudán, Congo y, en particular, de la guerra que tiene lugar en Gaza entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas.

En su mensaje Urbi et Orbi del 25 de diciembre hizo un llamamiento para poner fin a la actual carrera armamentística.

Refirió que "la gente, que no quiere armas sino pan, que lucha por salir adelante y pide la paz, ignora cuánto dinero público se gasta en armamento".

"Sin embargo, ¡deberían saberlo! Que se hable de ello, que se escriba, para que se conozcan los intereses y las ganancias que mueven los hilos de las guerras", concluyó. (Télam)