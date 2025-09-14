Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Papa León XIV cumplió ayer 70 años y, en su primer aniversario como guía de la Iglesia Católica, recibió una inmensa muestra de cariño en la Plaza de San Pedro. Entre pancartas, cantos y oraciones, el Pontífice agradeció con sencillez y emoción los saludos que le llegaron de todo el mundo durante el rezo del Ángelus.

“Queridísimos, parece que saben que hoy cumplo setenta años”, dijo con humor al ver una gran bandera peruana desplegada por la comunidad de Monsefú, en Chiclayo, donde ejerció como obispo y donde aún lo recuerdan como un pastor cercano. León XIV, quien obtuvo la nacionalidad peruana tras años de misión en el país, recibió un homenaje especialmente cálido de sus compatriotas de fe.

El Sumo Pontífice expresó su gratitud “al Señor, a mis padres y a todos quienes se han acordado en la oración”, y a lo largo de la jornada llegaron mensajes de líderes religiosos y políticos. El presidente italiano, Sergio Mattarella, lo saludó en una carta en la que destacó su llamado a “una paz desarmada y desarmante”, en tiempos que describió como “marcados por temores y conflictos desgarradores”.

También la Conferencia Episcopal Italiana y el cardenal Baldassare Reina, vicario de la diócesis de Roma, le transmitieron sus felicitaciones, deseándole que pueda “seguir sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”.

La víspera, un concierto titulado “Grace for the World” iluminó el cielo romano con drones que formaron el rostro de su antecesor, el papa Francisco, en un gesto de memoria y continuidad. La celebración se transformó en un preludio emotivo para los miles que volvieron al día siguiente a rendir homenaje a León XIV.

Su jornada de cumpleaños no se detuvo allí: por la tarde, encabezó en San Pablo Extramuros una conmemoración en honor a los mártires del siglo XXI, mientras el Vaticano anunciaba la próxima publicación de su primera entrevista y la biografía “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, que se presentará en Perú.

Entre aplausos, oraciones y mensajes de esperanza, el Papa León XIV celebró no solo un aniversario personal, sino también un año de pontificado marcado por su cercanía, su visión de paz y la huella de sus raíces misioneras.