Este martes, el Papa resaltó la importancia del diálogo y la búsqueda de una “paz justa y duradera” durante su segundo encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según informó el Vaticano.
El Sumo Pontífice y el mandatario ya se habían reunido hace cinco meses; en esta ocasión, León XIV se centró en el regreso de los niños ucranianos y en la situación de los prisioneros de guerra. El encuentro tuvo lugar en la residencia de Castel Gandolfo, donde, de acuerdo a Vatican News, se desarrolló una “cordial conversación”.
“El Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera”, señala el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Tras el encuentro, Zelenski se dirigió a los periodistas en inglés y expresó su agradecimiento por la audiencia y el respaldo del Pontífice, destacando especialmente la importancia del retorno de los niños ucranianos, al que calificó como “una cuestión muy importante”.
