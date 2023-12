El parlamento de Ecuador aprobó el primer proyecto de ley de Noboa para reactivar la economía

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Ecuador aprobó hoy el primer proyecto de ley enviado por el presidente, Daniel Noboa, para reactivar la economía y generar empleo, tras tomar posesión el pasado 23 de noviembre para el periodo 2023-2025.

"Con 107 votos afirmativos el Pleno Legislativo aprueba Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo", confirmó el órgano parlamentario.

Del total de 137 integrantes del Legislativo, 135 votaron y dos se ausentaron, 15 parlamentarios se manifestaron en contra y 13 se abstuvieron, consignó la agencia de noticias Sputnik.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, quien presentó el proyecto por la oficialista alianza Acción Democrática Nacional (ADN), señaló que para su aprobación había que tomar en cuenta el déficit de fiscal de 5.700 millones de dólares para este año, una deuda externa de cerca de 60.000 millones de dólares, el fenómeno de El Niño, la crisis energética y la migración de ecuatorianos.

"Por primera vez en muchos años esta ley no significa un paquetazo para la gente, para los ecuatorianos, por el contrario, viene a alivianar la carga fiscal, a poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos y a abrir las puertas para el sector privado, para la inversión con una dinámica de ganar-ganar", sostuvo.

Luego remarcó que el proyecto tiene tres pilares: fomentar la generación de empleo a través de incentivos al sector privado, propiciar una apertura para que el Estado pueda suscribir alianzas público-privadas para mejorar las infraestructuras y abrir las puertas con responsabilidad social y de manera ordenada para generar empleo, inversión y progreso a través de las zonas francas.

Según el Gobierno, con este proyecto se busca recaudar 800 millones de dólares, lo cual beneficiaría algunos sectores y fomentaría la creación de empleo joven por la exoneración de impuestos a las empresas.

La principal medida planteada por Noboa para alcanzar esos ingresos será una remisión o condonación tributaria.

Así, los contribuyentes que paguen la totalidad de las deudas vencidas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta la fecha en que entre en vigencia la ley, se les anulará al 100% los intereses, multas y recargos, según detalló el portal ecuatoriano Primicias.

La legisladora Jahiren Noriega cuestionó que en el primer debate de este proyecto se consideró incluir la remisión de multas, recargos e intereses en el caso de créditos educativos, pero, en el segundo debate, se incluyó el pago del 50 por ciento del capital del monto recibido para poder acceder al beneficio.

"Estamos hablando, señores asambleístas, de 6.000 jóvenes y familias que, buscando cumplir sus sueños, y, además, por no cumplir con recursos suficientes, acudieron a la banca para solicitar un crédito educativo", señaló Noriega, de la bancada de la Revolución Ciudadana (izquierda).

Lucía Posso, del partido Avanza (centro derecha), cuestionó "por qué tienen que pagar los estudiantes sí y los grandes deudores no" y añadió que si se quiere realmente apoyar a quienes más necesitan la remisión es para quienes adeudan más de un millón de dólares que son quienes generan empleo.

Desde el pasado 17 de noviembre a la fecha fueron aprobados en el Legislativo ecuatoriano seis iniciativas de leyes, entre estas la Ley de Igualdad Salarial, la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, la Ley de Gestión de Identidad y Datos de Civiles, la Ley de Gestión de Gestión de Riesgos y la Ley de Salud Mental. (Télam)