El Parlamento de Hungría debatirá la semana próxima la adhesión de Suecia a la OTAN

El Parlamento de Hungría convocó a una sesión el próximo lunes para examinar la adhesión de Suecia a la OTAN, luego de meses de demora en la única nación de la alianza militar liderada por Estados Unidos que aún no ha aprobado el ingreso sueco.

La decisión llegó luego de que el Gobierno del premier húngaro Viktor Orban, que tiene una buena relación con Rusia, pusiera condiciones para apoyar la incorporación de Suecia, que busca estar en la OTAN para protegerse de posibles ataques rusos.

La oposición a Orban había presentado una solicitud para convocar a dicha sesión, y el Parlamento ya lo incorporó en el orden del día, según la agenda divulgada hoy en la página web de la propia Cámara.

Está previsto que el pleno comience después del mediodía, de acuerdo a la agenda, que no menciona una posible votación.

Hungría es el único país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que que no ha completado los trámites para la ratificación del ingreso de Suecia, después de que Turquía diese en enero su visto bueno.

Para la admisión de un país a la OTAN, se necesitaba recibir el visto bueno de todos los miembros de esta alianza transatlántica concebida como contrapeso al poderío militar de Rusia.

El primer ministro de Hungría y su homólogo de Suecia, Ulf Kristersson, coincidieron hoy en la reunión extraordinaria de líderes de la Unión Europea (UE) celebrada en Bruselas, Bélgica.

Kristersson ya había adelantado su intención de aprovechar este foro para tratar este tema, si bien no descartaba otro encuentro bilateral en Budapest, la capital húngara, con Orban.

El dirigente sueco, no obstante, advirtió de que la integración en la OTAN es un debate ya cerrado, después de que Orban le invitase a "negociar" sobre este tema, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

Tanto Suecia como Finlandia solicitaron la adhesión a la Alianza en mayo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de ese mismo año, temerosos de correr la misma suerte que Kiev.

En el caso de Finlandia, las discrepancias fueron resueltas y el país se convirtió en el miembro 31 de la Alianza Atlántica el 4 de abril de 2023.

En la organización militar desde hace meses dan por hecho el 'sí' de Budapest, atribuyendo el retraso en la tramitación a cuestiones que tienen que ver más con debates en la UE, como el acceso de Hungría a fondos europeos congelados, que de la OTAN.

Turquía había dilatado la aprobación de la entrada de Suecia en la OTAN tras alegar preocupaciones de seguridad y acusar a Estocolmo de no combatir a miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que considera "terrorista".

Las condiciones turcas para entrar en la OTAN obligaron a Suecia a realizar una reforma constitucional y a introducir reformas legislativas para redoblar la "lucha contra el terrorismo".

El desbloqueo del trámite llegó en la pasada cumbre de líderes de la OTAN en Lituania, en la que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, levantó su veto tras los pasos dados por Estocolmo para reforzar su cooperación con Turquía. (Télam)