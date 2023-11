El Parlamento Europeo analizará el impacto democrático de la amnistía propuesta en España

Una sesión plenaria del Parlamento Europeo debatirá el miércoles próximo el eventual impacto sobre el Estado de derecho del acuerdo político que permitió la reelección del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España y que incluye una polémica amnistía a los separatistas catalanes.

La agenda de la sesión plenaria en la ciudad francesa de Estrasburgo incluye un debate sobre "Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo gubernamental en España".

Pedro Sánchez fue reelegido hoy presidente español tras conseguir en el Congreso la mayoría absoluta de 179 diputados, para los que sumo a los votos del PSOE a las fuerzas de izquierda de Sumar y a los partidos indepententistas gallegos, vascos y catalanes, en particular los de Junts per Catalunya (Junts).

Para obtener el apoyo de esos siete legisladores, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acordó con los catalanes un proyecto de ley de amnistía para los involucrados en la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017.

Al presentar el miércoles su candidatura ante el Congreso, Sánchez dijo que España precisaba "cerrar las heridas" que quedaron de la crisis de 2017, e insistió en la importancia de impulsar la concordia entre los españoles.

La semana pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, solicitó al gobierno español "información detallada" sobre el proyecto de amnistía a los independentistas catalanes.

El eurolegislador conservador alemán Manfred Weber, presidente del bloque del Partido Popular Europeo (PPE), dijo este jueves que la propuesta de amnistía es "altamente controvertida y un evento político divisivo".

Según él, la iniciativa "pone en riesgo la unidad del país y creemos que es altamente problemática en términos del Estado de Derecho".

En tanto, una fuente diplomática apuntó que el debate del miércoles, impulsado por Weber, tenía el apoyo de legisladores de partidos españoles como el liberal Ciudadanos y el ultraderechista Vox, así como del bloque liberal Renew.

En las elecciones legislativas realizadas en España el 23 de julio, Sánchez quedó en segundo lugar, por detrás del conservador Alberto Núñez Feijóo, quien fracasó en un intento de investidura al no reunir los apoyos en el Congreso para ser electo presidente del Gobierno.

(Télam)