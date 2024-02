El Parlamento Europeo pide sanciones a Cuba y a su presidente Díaz-Canel

Los eurodiputados pidieron hoy, en una resolución no vinculante, que la Unión Europea (UE) adopte sanciones contra responsables cubanos, incluyendo al presidente Miguel Díaz-Canel, por "persistentes violaciones de los derechos humanos".

El texto fue aprobada por 285 votos a favor, 172 en contra y 46 abstenciones.

En el documento, los eurodiputados expresaron su frustración porque el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) UE-Cuba, firmado en 2016 y aplicado provisionalmente desde 2017, no promovió cambios en la isla, informó la agencia de noticias AFP.

Así, lamentaron que "a pesar del tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia, la situación de falta de democracia y libertades en Cuba no haya mejorado, sino que, por el contrario, se haya producido un mayor deterioro y agravamiento de la situación de derechos humanos en la isla".

Los eurodiputados mencionaron en la resolución que el número de detenidos por razones políticas "se ha multiplicado por más de ocho desde 2018, y con ello Cuba se ha convertido en la mayor prisión para activistas políticos y disidentes de América Latina".

En ese marco, los legisladores pidieron que la UE aplique su régimen de sanciones contra los responsables "de persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba".

Esas medidas restrictivas deben comenzar "por sancionar a Miguel Díaz-Canel como figura de mayor rango en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas".

La resolución también denunció que Cuba no cumple su parte del ADPC por su negativa de permitir visitas de delegaciones europeas a detenidos o hacer acompañamiento de juicios en la isla.

Varias naciones, en particular países europeos y Estados Unidos, expresaron en varias oportunidades su preocupación por lo que consideran detenciones arbitrarias, penas de prisión desproporcionadas y acoso a defensores de derechos humanos y periodistas independientes.

Durante su última visita a Cuba, en noviembre 2023, el representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, se pronunció por "un debate franco y directo" con el Ejecutivo de la isla al hablar sobre la situación de los manifestantes encarcelados.

El gobierno, que niega rotundamente la calificación de "presos políticos", informó que unos 500 manifestantes han sido condenados, algunos de hasta 25 años. (Télam)