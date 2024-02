El partido oficialista húngaro bloquea el debate parlamentario para incorporar a Suecia a la OTAN

El partido gobernante de Hungría boicoteó hoy una sesión parlamentaria extraordinaria promovida por la oposición para tratar de concluir la ratificación del protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, a la espera de que se celebre una reunión entre los primeros ministros de ambos países.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, invitó al sueco Ulf Kristersson a visitar Budapest, la capital, para avanzar en un proceso en el que solo resta ya el visto bueno de Hungría, puesto que los otros 30 Estados miembro de la alianza militar liderada por Estados Unidos ya han concluido sus respectivos procesos nacionales.

Orban, que tiene buena relación con Rusia, prometió durante mucho tiempo que Hungría no sería el último en firmar la adhesión de Suecia a la OTAN, pero incumplió su promesa luego de que Turquía, que también ponía peros al ingreso del país escandinavo, la ratificase en enero pasado.

Para la admisión de un país a la OTAN, es necesario recibir el visto bueno de todos los miembros de esta alianza transatlántica concebida como contrapeso al poderío militar de Rusia.

El Fidesz, el partido de Orban, con mayoría en el Parlamento, ha cumplido su amenaza y no ha asistido al pleno extraordinario de este lunes.

El jefe de la bancada oficialista, Mate Kocsis, pidió en redes sociales esperar al arranque de las sesiones ordinarias el 26 de febrero y a la celebración de la reunión entre Orban y Kristersson, informó la agencia de noticias Europa Press.

El primer ministro sueco, que ya coincidió brevemente con su homólogo en una cumbre extraordinaria de líderes de la UE de la semana pasada, planteó aplazar su viaje a Hungría hasta después de la votación parlamentaria.

También dejó claro que no hay posibilidad de reabrir el debate, después de que Orban abogase por "negociar".

Como gesto simbólico, un grupo de 16 representantes diplomáticos, entre ellos el embajador estadounidense en Budapest, fueron hoy al Parlamento húngaro para demostrar su apoyo a la adhesión de Suecia a la OTAN.

Tanto Suecia como Finlandia solicitaron la adhesión a la Alianza en mayo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de ese mismo año, temerosos de correr la misma suerte que Kiev.

En el caso de Finlandia, las discrepancias fueron resueltas y el país se convirtió en el miembro 31 de la Alianza Atlántica el 4 de abril de 2023.

Turquía había dilatado la aprobación de la entrada de Suecia en la OTAN tras alegar preocupaciones de seguridad y acusar a Estocolmo de no combatir a miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que considera "terrorista".

Las condiciones turcas para entrar en la OTAN obligaron a Suecia a realizar una reforma constitucional y a introducir reformas legislativas para redoblar la "lucha contra el terrorismo".

El desbloqueo del trámite llegó en la pasada cumbre de líderes de la OTAN en Lituania, en la que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, levantó su veto tras los pasos dados por Estocolmo para reforzar su cooperación con Turquía. (Télam)